Hviezdny Michal David prichádza do Brezna

Česká popová megahviezda vystúpi na Horehroní po vyše ôsmich rokoch čakania.

31. máj 2018 o 11:47 VH

BREZNO. Záver roka je už tradične spätý s Agentúrou Aybee production, ktorá do Arény Brezno prináša tie najzvučnejšie mená slovenskej a českej hudobnej scény. Po vyše 8 rokoch sa môžu nielen všetci Horehronci, ale i návštevníci mesta tešiť na nezabudnuteľného Michala Davida a jeho hity ako Nonstop, Céčka, Discopříběh, Kolu, pijeme kolu, Pár přátel stačí mít a mnoho ďalších.

Viac o pripravovanom koncerte a procesoch jeho organizácie nám porozprával hlavný iniciátor tohto projektu – PR & Event špecialista agentúry Andrej Barančok.

Michal David je veľké meno na česko-slovenskej hudobnej scéne. Ako sa vám ho podarilo presvedčiť, aby tento rok vystúpil v Aréne Brezno?

- Pravdupovediac, trvalo to vyše tri roky. Najprv nás predbehol Poprad a neskôr Zvolen. No keďže bývam neoblomný, nakoniec sa to podarilo. V októbri minulého roka sme doladili podmienky a zahájili prípravy.

Spomenuli ste vlaňajší október. Samotná príprava takéhoto projektu teda vychádza na rok. Na čo sa môžu návštevníci tešiť?

- Treba si uvedomiť, že naše koncoročné projekty v Aréne sú veľkého rozsahu. Však za 6 rokov ich navštívilo vyše 25 000 návštevníkov a verím, že čoskoro prelomíme aj 30 000 hranicu. Projekt takéhoto veľkého formátu si vyžaduje dostatok času na kvalitnú prípravu. Ja sa touto cestou musím poďakovať aj našim partnerom, ktorí nás každoročne podporujú a som rád, že sa k nám každoročne pridávajú noví. Nesmierne nás teší aj podpora zo strany primátora mesta Tomáša Abela. Návštevníci koncertu sa môžu tešiť na skvelú šou a nezabudnuteľné hity v podobe jedinečného Michala Davida. Rozdiel oproti našim doterajším projektom bude hlavne v tom, že celá plocha bude určená na státie – čiže pre všetkých tancachtivých bude vytvorený priestor na najväčšiu party tohto roka v Aréne.

Kedy sa celý tento koncert uskutoční?

- Koncert Michala Davida prebehne 15. novembra o 19:00 v Aréne Brezno. Vstupenky sa začínajú predávať v sieti Ticketportal od pondelka 4. júna a začínajú na sume 17 €. Keďže do predaja ide obmedzený počet tzv. VIP vstupeniek priamo pod pódiom, je potrebné sa poponáhľať, pretože aj v tomto prípade platí, kto skôr príde, ten skôr berie.