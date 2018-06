Andrej Suchý vybojoval dve zlatá. Medaily už nepočíta, ale váži. Jeho zbierka má 7 kíl

V chorvátskom meste Opatia sa uskutočnil medzinárodný turnaj Adria Youth International 2018. Sliačski bedmintonisti vybojovali na ňom tri medaily.

2. jún 2018 o 12:37 (sč, ms)

V Chorvátsku sa predstavilo 92 hráčov z jedenástich krajín v kategóriách U 11,U 13 a U 15..Mladí bedmintonisti BKK Sliač na turnaji zažiarili, pretože sa domov vrátili s tromi medailami. Andrej Suchý získal dve zlaté a jednu striebornú medailu, a zlatú pridala aj jeho sestra Sarah.

V kategórii jedenásťročných hráčov v dvojhre Andrej Suchý zvíťazil, keď zdolal druhého v poradí Čecha Martinca 2:0, ako i Chorváta Petiho a Taliana Andergassena. Oboch taktiež 2:0 na sety.V zmiešanej štvorhre spolu so svojou sestrou zvíťazili nad česko-talianskym, chorvátskym a taliansko-estónskymi pármi v pomere 2:0. Andrej Suchý tak vybojoval druhé zlato. To mu však nestačilo, trúfal si uspieť aj v kategórii U 13:

Vo svojej skupine vyhral nad hráčmi z Talianska, Rakúska a Chorvátska. Prebojoval sa až do finále, kde sa stretol s Talianom Piccinim, ktorému podľahol 0:2 na sety. Tešil sa tak zo striebornej medaily. „Keby Talian nebol o dva roky starší a o hlavu vyšší, tak ho zdolám,“ povedal mladý bedmintonista po finále. Andrej Suchý je veľkým bedmintonový talent. Medaily získava nielen na slovenských turnajoch , ale aj v zahraničí. Najcennejšie sú z medzinárodných turnajov, ale aj z majstrovstiev Slovenska, keď získal v roku 2017 hetrik. Cenné kovy už ani nepočíta, no váži si ich. Jeho zbierka má už sedem kíl.

Hráči BKK Sliač získavajú skúsenosti v zahraničí a postupne sa dostávajú do reprezentácie Slovenska. Erik Bartoš je v reprezentácii juniorov. Zúčastnil sa aj na majstrovstvách Európy v Prahe. Simeon Suchý je v zaradený do reprezentácie Slovenska hráčov do sedemnásť rokov, našu krajinu reprezentoval európskom šampionáte v Rusku. Hráčom BKK sa darí veľmi dobre vďaka podpore rodičov, mesta a miestnej základnej školy A. Sládkoviča. Sú zverencami úspešného trénera Jána Jurčiaka, ktorý ich vychoval a postupne priviedol až do reprezentácie.

Andrej si doplnil svoju sedemkilovú zbierku medailí o ďalšie tri. (zdroj: (ms))