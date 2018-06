Mladí hráči MVK Zvolen strieborní v oblasti Stred, navyše postúpili na slovenský šampionát

Turnaj vo volejbale trojíc v oblasti Stred sa konal vo Zvolene v telocvični na ZŠ Námestie mládeže.

1. jún 2018 o 11:26 Stanislav Černák

ZVOLEN. Sily si zmeralo 6 družstiev (MVK Zvolen A, MVK Zvolen B, ŠVK Tatran B. Bystrica A, ŠVK Tatran B. Bystrica B, OZ Šport Žilina, VK Rachmaninka Liptovský Mikuláš).

Počas sezóny sa dokopy odohralo osem turnajov oblasti Stred, každý hostil jeden z účastníkov. Darilo sa mladým zvolenským volejbalovým nádejám, ktoré po sčítaní výsledkov zo všetkých turnajov skončili na výbornom druhom mieste za ŠVK Tatran Banská Bystrica A. Vďaka tomuto umiestneniu si Zvolenčania vybojovali postup na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia v polovici júna vo Vranove nad Topľou. Hráči MVK Zvolen sa predstavia v konkurencii ôsmich top tímov VKP - SPU Bratislava, ŠK Hanuliakovo, MŠK Púchov, VK Spartak UJS Komárno, ŠVK Tatran Banská Bystrica, TJ Slávia Svidník, VK Mirad Gymn. Konštantínova Prešov.

„Teší ma postup našich chlapcov. je to výsledok dvojročnej práce. Postupom mužov do extraligy sme započali aj nové budovanie kompletnej základne. Tento rok sa nám to už vrátilo v podobe postupu na majstrovstvá Slovenska. Najdôležitejšie je, že výkonnosť chalanov má stúpajúcu tendenciu, a momentálne hrajú najlepšie, ako tento rok hrali. Vo Vranove to bude v konkurencii tímov ako Svidník, ktorý trénujú sedemkrát týždenne ťažké, ale bude to určite dobrá skúsenosť a motivácia do ďalšej práce. Dúfame, že aj takýto úspech pomôže k jednoduchšiemu náborovaniu mladých talentov, ktorých nám väčšinou rozchytá futbal a hokej,“ povedal prezident MVK Zvolen Marek Rojík.

Zostava MVK Zvolen: Martin Berky, Patrick Bartík, Jakub Uhrin, Tomáš Podhradský, Samuel Sciranka, Samuel Boris, Samuel Nociar, Samuel Kňažko, Patrik Rafaelis, Simon Lotharides, Samuel Hanuska, Patrik Belička, Benjamin Hassan Krištof, tréneri: Marek Rojík, Tomáš Bambura, Pavel Bartík.