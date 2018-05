Pellegrini dnes povedal termín na prvú súťaž na obchvat Krupiny

Premiér zároveň tvrdo skritizoval mesto Sliač.

30. máj 2018 o 20:01 Kveta Fajčíková, Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Do 30. júna bude vypísaná súťaž na projektovú dokumentáciu obchvatu mesta Krupina. Deklaroval to dnes premiér Peter Pellegrini v Banskej Bystrici na konferencii Iniciatívy stredné Slovensko, ktorá vlani v závere novembra vyústila do blokád ciest vo viacerých mestách. Dodnes však podľa iniciatívy nepriniesli žiadne významné posuny ani konkrétne riešenia.

Rovnako do konca júna má ministerstvo dopravy preskúmať možnosti, či by sa približne osemkilometrový úsek medzi Banskou a Bystricou a Slovenskou Ľupčou nedal vybudovať dodatkom k zmluve so spoločnosťou, ktorá v rámci PPP projektu postavila diaľnicu z Nitry až do Banskej Bystrice.

„Mohlo by to byť dobré a rýchle riešenie,“ dodal Pellegrini.

Niektorým samosprávam však adresoval premiér tvrdé slová, ako príklad uviedol Sliač. „Musíme prestať tolerovať správanie niektorých samospráv. Ak hovoríme, že budovanie R2 je kľúčové pre napojenie južného Slovenska s východným, nemôžeme tolerovať, že mesto Sliač donekonečna spochybňuje navrhované trasovanie,“ povedal.

„Vláda jasne trvá na severnom obchvate, urobíme všetko pre to, aby ľudia konečne diaľnicu mali. Táto cesta je kľúčová pre niekoľko miliónov ľudí a bude urobená tak, aby neohrozila vodné zdroje a pramene a aby zapadla do celého kontextu aj s protihlukovými opatreniami,“ podotkol premiér.

Dnešné zasadnutie iniciatívy s premiérom. (zdroj: Zdenka Marhefková)

Iniciatíva chce svojou činnosťou dosiahnuť dobudovanie diaľnice D1 v úsek Turany – Hubová a Hubová – Ivachnová, vybudovanie severojužného prepojenia Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen – Krupina – Šahy a zároveň súvisiace spojenia Banská Bystrica – Brezno – Telgárt, Zvolen – Lučenec – Tornaľa.

„Realita je taká, že ak sa procesy nezrýchlia, obyvatelia stredného Slovenska na trase severojužného prepojenia sa ešte dlho nebudú môcť tešiť z modernej dopravnej infraštruktúry,“ okomentoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Iniciatívu založili vlani v máji viacerí zástupcovia miesta a obcí v kraji, okrem Banskej Bystrice k nim patrí aj Zvolen a Krupina. Neskôr sa k nim pridali Dudince.