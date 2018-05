Športové talenty: Pod Poľanou vyrastá excelentná šachistka Stella Sáňková

Šachistka, bežkyňa na lyžiach, futbalista a karatistka. V našom kraji rastú budúce športové hviezdy.

30. máj 2018 o 15:23 Jozef Mikuš, Stanislav Černák, Viktor Háber

Začiatkom mája sme priniesli príbehy štyroch mladých ľudí, z ktorých vyrastajú nádejní športovci. Pre veľký úspech vám prinášame ďalšiu štvoricu mladých športových talentov. Možno o nich budeme jedného dňa písať ako o najúspešnejších športovcoch vo svojom odvetví.

Výrazný šachový talent spod Poľany

DETVA. V Detve vyrastá neuveriteľný šachový talent, 16-ročná Stella Sáňková. Iba nedávno sa stala dvojnásobnou majsterkou Slovenska v Liptovskom Mikuláši v kategórii dievčat do 16 rokov a aj v kategórii junioriek do 20 rokov. Tento skvelý úspech jej vyniesol aj účasť v slovenskej reprezentácii. To však nie sú jediné úspechy tejto talentovanej šachistky spod Poľany. Sáňková je aj vicemajsterkou Slovenska v kategórii dievčat do 16 rokov z vlaňajška. V roku 2017 sa zúčastnila aj na majstrovstvách Európy v Rumunsku, kde skončila osemnásta.

Stella Sáňková. (zdroj: archív S. Sáňkovej)

V šachu sa hodnotí hráč podľa výkonnosti (ratingové hodnotenie číslom) a taktiež podľa ďalších kritérií, napríklad medzinárodných úspechov (1. až 3. miesto), kde získava šachový titul. V ženskej kategórii sa prideľujú štyri tituly. Stella na základe výrazného medzinárodného úspechu na majstrovstvách Európskej únie v roku 2016, kde vybojovala zlatú medailu pre Slovensko, získava aj titul WFM (Woman FIDE Master).

Sáňková prejavovala svoj talent ale oveľa skôr. V roku 2015 získala titul slovenskej šampiónky v kategórii dievčat do 14 rokov, Slovensko reprezentovala vo svojej vekovej kategórii na svetovom šampionáte v Grécku. V roku 2016 sa stala vicemajsterkou Slovenska v RAPID šachu v kategórii do 14 rokov. V tom istom roku získala aj amatérsky titul európskej šampiónky v kategórii žien! Zúčastnila sa na šachovej olympiáde do 16 rokov, kde bola členkou slovenského družstva. Bola aj účastníčkou majstrovstiev Európy v Česku. V tom istom roku sa stala aj majsterkou Európskej únie v kategórii dievčat do 14 rokov.

Stella sa venuje šachu od 11 rokov. „K tomuto športu ju priviedol učiteľ matematiky Gustáv Laszlo, ktorý viedol šachový krúžok a tam mu prepadla naplno,“ povedal jej otec Ján Sáňka a pokračoval: „Šach je o dôležitých rozhodnutiach a práve tým Stellke učaroval. To jej dáva výhody aj v škole, aj v živote, schopnosť robiť dôležité rozhodnutia.“

Momentálne sa Stella pripravuje a pomáha jej v šachovom rozvoji Regionálna šachová akadémia Banská Bystrica, vďaka ktorej dosahuje súčasnú výkonnosť (rating 2084) a úspechy. Medzi jej veľkých podporovateľov patrí aj manažér klubu Peter Fiala. Podľa jej súčasného ratingu vo svojom ročníku narodenia je momentálne na 28. mieste svetového rebríčka.

Sáňková sa v budúcnosti chce zamerať na medzinárodné turnaje. „Stellka dostala ponuku od od trénera reprezentácie Slovenského šachového zväzu, aby šla na prelome júna a júla do Talianska. Prišla aj ďalšia ponuka, v júli bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom turnaji v Nemecku. Chce robiť postupné krôčiky k medzinárodnej scéne,“ doplnil hrdý otec.

Najúspešnejšia sezóna

ŽIAR N. HRONOM/KREMNICA. Medzi veľké talenty z nášho kraja patrí aj 13-ročná bežkyňa na lyžiach Laura Roglová. Uplynulá sezóna bola jej životnou. Pod vedením trénera Jozef Brünna sa stala žiackou majsterkou Slovenska a navyše sa stala celkovou a suverénnou víťazkou Slovenského pohára, keď uspela na všetkých 14 podujatiach!

„K bežeckému lyžovaniu ma priviedli rodičia,“ prezradila talentovaná bežecká lyžiarka z klubu MKL Kremnica. Všetko však mohlo byť inak, v úvode ju veľmi bežecké lyžovanie nebavilo. „Zo začiatku ma to vôbec nebavilo, bola som presvedčená, že tento šport určite robiť nebudem. Avšak postupne ma bežecké lyžovanie začalo baviť čoraz viac. A baví ma doteraz,“ doplnila.

Práve uplynulú sezónu považuje rodáčka zo Žiaru nad Hronom žijúca v Kremnici za svoju najúspešnejšiu. A nebojí sa snívať. „Chcela by som sa dostať na mládežnícku olympiádu a ak sa mi bude dariť, veľmi rada by som sa dostala aj na zimné olympijské hry,“ netajila talentovaná športovkyňa.