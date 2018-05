Oblastný futbal: Dudince rozdrvili Kriváň, outsider zo Senohradu zdolal Babinú

Na čele I. triedy sú stále H. Nemce, Bzovík stráca na nich dva body, ale má zápas k dobru. V druhej triede vedú Dudince B.

30. máj 2018 o 11:05 Stanislav Černák

I. trieda – 23. kolo

Dudince – Kriváň 9:3 (5:0)

Góly: Mrázek, Harach 2, Vankovic 4, A. Farion, Dlhopolec – Kráľ 2, Kubiš

Dudince: Fabian – Lalík – Matyó, Dlhopolec, Bačík, Vankovic, Mrázek, Harach, Ližbetin, Teren, Kamas (Berényi, Farion)

Kriváň: M. Chlebničan – Ľupták, Mir. Chlebničan, Panica, Sopko, Kráľ, Košút, Haring, Vajs, Móc, Purdek (Kubiš)

O všetkom bolo rozhodnuté už v prvom polčase. Skóre otvorili Dudince už v 2. minúte zásluhou Mrázeka. Domáci futbalisti postupne pridali do prestávky ešte ďalšie góly. Hostia boli zrelí na uterák. V 48. minúte si ale zdvihli sebavedomie po góle Kráľa. Žiadna zápletka sa ale neudiala, domáci pridali ďalšie dva góly. Dokopy lovili hostia loptu zo siete až deväťkrát. Erik Vankovic streli štyri góly. Futbalisti Dudiniec venujú toto vysoké víťazstvo tragicky zosnulému Jurajovi Naniašovi.

V. Pstruša – Sebechleby 2:0 (1:0)

Góly: Výboh, Šoučík

Domáci sa ujali vedenia už v 6. minúte. Mohlo sa zdať, že to bude pre V. Pstrušu prechádzka ružovou záhradou, ale napokon to až tak nebolo. V 33. minúte vzplanuli vášne a po druhej žltej karte sa porúčal pod sprchy Ján Marcinek. Po zmene strán hostia však kopili fauly. Definitívny pokoj na kopačky domácich priniesla 76. minúta, keď sa zo štandardky presadil Šoučík, ktorý tak spečatil konečný výsledok zápasu.

Stožok – D. Huta 8:2 (2:0)

Góly: Melicher, Klimo 3, Bambura, Ferko 2 (1 z 11 m), Joz. Fekiač – Chovan – Olšiak

Už v prvom polčase mal domáci Stožok navrch, presadil sa však „len“ dva razy. Vrece s gólmi sa roztrhlo v druhom dejstve. V 53. minúte skóroval hosťujúci Chovan, ale žiadna dráma sa nekonala. O minútu nato zvyšoval na 3:1 Bambura. Stožok napokon strelil hosťom 8 gólov, hetrikom sa blysol Patrik Klimo.

Sliač – Podzámčok 2:0 (1:0)

Góly: Halaj, Dávid

Sliač si dva góly pekne podelil do oboch polčasov. Domáci mali počas celého duelu ale mierne navrch, takže tri body za výhru si zaslúžili.

Zv. Slatina – Bzovík 1:3 (0:0)

Góly: Mich. Mlynár – Dolinský 2, Pápay

Bzovík útočí na celkové víťazstvo, no v prvom polčase sa jeho strelci ešte nedokázali presadiť. Prišlo to až v 55. minúte, keď sa presadil Jozef Dolinský. Ten istý hráč pridal o pár minút aj druhý gól, ktorý vlial do radov hostí potrebný pokoj. V 69. minúte zvyšoval na trojgólový rozdiel Pápay. Domáci korigovali v závere stretnutia zásluhou Michala Mlynára.

H. Nemce – Očová 1:0 (1:0)

Gól: Rerich

V stretnutí lídra súťaže s Očovou sa čakal taktiež výraznejší výsledok. Navyše hostia pricestovali na zápas len s 11 hráčmi. Domáci boli od úvodu lepším tímom, ale opäť doplácali na koncovku. Prvý a poslednýkrát v zápase sa presadili len v 37. minúte, keď presný zásah zaznamenal Jozef Rerich. Viacero šancí mali H. Nemce aj v druhom polčase, ale skóre sa už nemenilo. Jedenásti statoční z Očovej uhrali u favorita veľmi prijateľný výsledok.

Látky – Budča 3:1 (3:0)

Góly: M. Kubiš 3 – Bernát (11 m)

V priemernom zápase rozhodli Látky o výsledku už v prvom dejstve. Najmä ich strelec Mário Kubiš, ktorý bol pri všetkom podstatnom. Okrem troch gólov ešte nepremenil pokutový kop. V druhom polčase kopali penaltu aj hostia. Bernát však uspel a stanovil tak konečný výsledok zápasu.

1. H. Nemce 23 18 2 3 79:16 56

2. Bzovík 22 17 3 2 66:32 54

3. Dudince 23 15 4 4 73:36 49

4. Látky 23 14 5 4 71:23 47

5. Stožok 23 12 6 5 58:39 42

6. V. Pstruša 23 9 5 9 43:46 32

7. Kriváň 23 9 4 10 44:58 31

8. Zv. Slatina 23 9 3 11 41:45 30

9. Sliač 23 9 2 12 36:48 29

10. Budča 22 7 6 9 37:49 27

11. D. Huta 23 5 5 13 24:58 20

12. Očová 23 5 3 15 31:58 18

13. Podzámčok 23 3 2 18 19:70 11

14. Sebechleby 23 3 0 20 27:71 9

II. trieda – 10. kolo

Pliešovce B – O. Lúka 2:1 (1:0)

Góly: Žigmund, Strhársky – Kollárik

V šlágri druhej triedy sa hral zaujímavý futbal. Do vedenia poslal domácich tréner pliešovského áčka Stanislav Žigmund.

Po zmene strán zvyšoval na 2:0 Strhársky. Ostrolúčania sa zmohli už len skorigovanie, v 77. minúte sa trafil Kollárik.

Babiná – Senohrad 1:2 (1:1)

Góly: Žiga – Mackovci, Kožík

Veľké prekvapenie sa zrodilo v Babinej, ktorá zaváhala už v minulom kole, keď podľahla Sielnici. Do vedenia šiel v 11. minúte outsider zo Senohradu vďaka Mackovcimu. Domácim sa podarilo vyrovnať v 24. minúte, presadil sa Žiga. Po zmene strán to už dlho vyzeralo, že sa body budú deliť. Prišla 80. minúta, v ktorej o nečakanom víťazstve hostí rozhodol Kožík.

V. Lúka – H. Tesáre 5:0 (3:0)

Góly: B. Kováč 3, M. Zemko 2

Veľkolúčania rozhodli o svojom víťazstve už v prvom polčase. Po zmene strán dokázali domáci pridať ešte ďalšie dva góly.

Dudince B – Sielnica 2:2 (0:1)

Góly: A. Farion 2 (oba z 11 m) – J. Ryboš 2

Toto stretnutie sa odohralo ešte 8. mája. Bolo nervózne a hektické. Hostia vyhrávali už 2:0, keď sa dva razy presadil Jozef Ryboš. Potom si nervy na uzde neudržal hosťujúci Marián Menyhert, ktorý sa po druhej žltej karte musel porúčať z ihriska.

To využili domáci, z penalty skóroval Alexander Farion. V 90. minúte po tlaku domácich sa im podarilo vyrovnať. V pokutovom území zahral rukou dvojgólový strelec Sielnice, videl druhú žltú kartu. Druhý nariadený pokutový kop premenil opäť Farion a obe mužstvá si tak nakoniec body delili.

1. Dudince B 15 10 3 2 51:21 33

2. Babiná 16 9 3 4 56:25 30

3. O. Lúka 15 8 5 2 33:14 29

4. Pliešovce B 15 9 1 5 34:24 28

5. Sielnica 15 6 4 5 39:24 22

6. V. Lúka 15 5 4 6 27:29 19

7. V. Pstruša B 15 4 3 8 16:37 15

8. H. Tesáre 15 2 3 10 14:59 9

9. Senohrad 15 1 2 12 20:57 5