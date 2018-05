Autobusy na LNG plyn Zvolen mať nebude, európsky projekt padol

Dopravca sľúbil kúpiť časť autobusov MHD v septembri, peniaze z Bruselu však musí vrátiť.

30. máj 2018 o 9:55 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Autobusy na skvapalnený zemný plyn (LNG) Zvolen mať nebude. Nové autobusy mali nahradiť súčasné, ktoré jazdia na stlačený zemný plyn (CNG) v mestskej hromadnej doprave a sú technicky zastarané.

Zvolen mal pre Európsku úniu testovať LNG technológie tri roky. Únia mala dať na projekt viac ako 4 milióny 150-tisíc eur, 15-percentné spolufinancovanie malo stáť Zvolen zhruba 750-tisíc eur.

Zvolen mal zároveň získať 15 nových autobusov aj čerpaciu stanicu. „Všetko už bolo pripravené, peniaze z Bruselu už máme na účte, podpísali sme zmluvy, no dodávateľ odstúpil s argumentom, že nie je schopný zákazku v daných termínoch splniť,“ povedal riaditeľ SAD Zvolen Anton Mazán.

Projekt s finančnou podporou Únie je načasovaný na určité termíny, peniaze tak bude musieť „sadka“ vrátiť. Dodávateľ autobusov mal robiť aj ich servis počas 30 mesiacov. Do verejnej súťaže sa prihlásil jediný, problém má vraj so subdodávateľom.

Ako ekologické palivo je CNG plyn bežne používaný v USA, Austrálii, Rusku alebo v Číne, kým európske firmy na novinku ešte nie sú pripravené, na čo Zvolen doplatil. Novej požiadavke na trhu sa začali podľa Mazána prispôsobovať neskôr, po verejnej súťaži Zvolena, ktorú zverejnili v európskom vestníku. Do súťaží na takéto autobusy sa teraz pustili napríklad v Taliansku či Španielsku.

Finančný benefit je pasé

Zvolen videl v projekte benefit predovšetkým vo výmene vozového parku, Únia mala uhradiť z ich kúpy 20 percent z obstarávacej ceny. Ďalšími 85 percentami mala pokryť na 30 mesiacov ich prevádzku. Suma, ktorú by mesto zaplatilo na odpisoch, by sa tak prakticky vykryla z peňazí na prevádzku. Ušetrením by zostal mestu priestor na zmenu grafikonu a posilnenie niektorých spojov.

„Tešili sme sa, že budeme mať vyriešenú MHD, ale nemáme,“ reagovala primátorka Lenka Balkovičová. Zvolenský dopravca, ktorý pre mesto zabezpečuje MHD, podľa nej neurobil všetko pre to, aby projekt udržal.

Mazán pred poslancami naznačil isté možnosti, ako patovú situáciu riešiť, konkrétnosti však nepovedal. Hľadajú vraj spôsoby, ako kúpiť nové autobusy bez toho, aby ich kúpu muselo financovať mesto. Majú byť na stlačený zemný plyn.

Vymeniť potrebujú 15 autobusov

„Mesto by zaplatilo len to, čo by financovalo aj pri projekte LNG autobusov,“ skonštatoval. V septembri sľúbila dopravná spoločnosť kúpiť prvých osem autobusov, začiatkom budúceho roka ďalších päť. Vymeniť nutne potrebujú pätnásť, čo je asi polovica vozového parku. Jeden autobus stojí 280-tisíc eur.

„Nie je to celkom pravda, že to mesto nebude nič stáť, alebo takmer nič,“ kontrovala primátorka. „Vlani sme dali viac ako 100-tisíc eur do opravy autobusov. Sú už také staré, že na dvoch sa zlomili rámy. Ak od septembra budeme mať osem nových autobusov, sedem starých zostane, čo sú vysoké náklady na opravy aj prevádzku,“ dodala.

Do konca júna má zvolenská SAD predložiť mestu návrh s ekonomickou analýzou, ako plánuje vozový park obnoviť, aby na situáciu stihli poslanci reagovať pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.