Na námestie prišla herecká legenda Andrej Mojžiš

25. máj 2018 o 23:16 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Áno, je to on. Maestro Andrej Mojžiš, ktorý v októbri oslávil 92. narodeniny, prišiel v piatok na zvolenské námestie. Zatiaľ symbolicky mu tu mali odhaliť pamätnú dlaždicu, ktorú pri rekonštrukcii poslednej časti námestia vsadia do Chodníka slávy. Ten má pripomínať Zvolenčanom aj návštevníkom mesta veľké osobnosti, ktoré sa vo Zvolene narodili alebo v ňom pôsobili.

Andrej Mojžiš, rodák z Kremnice, strávil vo zvolenskom divadle celý svoj profesijný život. Prvú historickú dlaždicu bude mať na Chodníku slávy aj herec Juraj Slezáček, ktorý sa vo Zvolene narodil.

Počasie však v piatok hviezdam neprialo. Krátko nato, ako Andrej Mojžiš vystúpil na pódium a v pozadí sa skončila videoprojekcia jeho hereckou kariérou, spustil sa taký intenzívny dážď, že divákom stihol iba zamávať.

„To nám aj nebo posiela ovácie,“ okomentoval s humorom moderátor Radoslav Kuric. No trvali dlho. Hoci organizátori ešte istý čas čakali, kým sa vyprší, lejak bol taký silný, že aparatúra závislá od elektriny už nebola schopná ďalej fungovať, všetko bolo mokré.

Slávnostná udalosť sa skončila predčasne. Jej organizátor Ján Kubiš povedal, že repete bude mať na jeseň vo zvolenskom divadle počas slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva.