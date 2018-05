Naši jazdci na Jahodnej: Matuška si zlepšil osobák, bodovali Beník, Čiliak a Suja

Seriál majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu pokračoval v Jahodnej pri Košiciach. Predstavilo sa na ňom niekoľko jazdcov z nášho regiónu.

24. máj 2018 o 16:13 Stanislav Černák

JAHODNÁ/ZVOLEN. Dvojica pretekov v rámci slovenského šampionátu, ale aj tretie kolo seriálu FIA Historik Hill Climb Championship a druhé seriálu International Hill Climb Cup. Toto všetko bolo v pláne v rámci podujatia 10. Moris Cup Jahodná 2018.

Martin Matuška

V Jahodnej sa predstavilo viacero jazdcov z nášho regiónu. Začneme Martinom Matuškom, ktorý si svoj osobný rekord zlepšil na tejto trati o 7 sekúnd! Počas prvého dňa skončil Matuška v absolútnom poradí na 39. mieste z 56 jazdcov v rámci hodnotenie seriálu majstrovstiev Slovenska.

Prečítajte si tiež: Možno posledná Matuškova sezóna v starom monoposte. Cieľom je prekonanie osobákov

V druhom dni bol v absolútnom hodnotení, kde sa zaratúval aj európsky šampionát historikov na 57. mieste zo 70 jazdcov. Svoju triedu v seriáli M SR vyhral počas oboch dní.

„Jahodná dopadla nad očakávania. Jazdilo sa mi veľmi dobre. Moja pohoda plus úpravy na monoposte priniesli želaný výsledok a teda zlepšenie osbného traťového rekordu z minulého roka o 7 sekúnd,“ zhodnotil úspešné účinkovanie na pretekoch Martin Matuška.

„Vzhľadom na malý výkon nášho motora a to, že Jahodná je pomerne rýchla trať, som dosiahol naozaj výborný výsledok. S prevodovkou, ktorú mám ja, je maximálna rýchlosť môjho monopostu 140 km/h, moja priemerná rýchlosť mala hodnotu 108,2 km/H, takže som z monopostu vyžmýkal všetko, čo sa dalo. Zároveň je to dobrým signálom, lebo na kratšách technických tratiach, by som sa mohol vo výsledkovej listine posunúť ešte vyššie,“ doplnil.

Tomáš Beník

Medzi ďalšími pretekármi nechýbal Tomáš Beník na svojej Lancii Beta Coupé z MTB Racing Teamu.

„Po smolnom začiatku sezóny v rakúskom Rechbergu, kde sme kvôli poruche motora nebodovali, sme potrebovali získať body do európskeho šampionátu. To sa nám podarilo v Poľsku a aj na Jahodnej,“ prezradil Tomáš Beník.

„Dôležité pre nás bolo aj testovanie zmien na aute. Zmenili sme podvozok, doladili motor a vyriešili problém so stratou tlaku oleja, ktorý nás trápil už minulú sezónu. Za nový podvozok a malé úpravy sa mi Lancia dobre odvďačila. Dúfam, že už sa nebudem musieť zaoberať samotným autom, ale skôr jazdou a jej zdokonaľovaním,“ dodal pretekár.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Miro Čiliak má formu, darilo sa mu aj v poľskom Zaluži

Beník teda skončil štvrtý v slovenskom seriáli v kategórii HK1, v seriáli majstrovstiev Európy skončil tiež štvrtý v kategórii C3C2. V absolútnom hodnotení majstrovstiev Európy je zatiaľ na výbornom treťom mieste.

Čiliak a Suja

Na Jahodnej nechýbal ani Miro Čiliak, člen najväčšieho slovenského tímu Slovak National Hill Climb Team. Zvolenčan, aj napriek trochu štrajkujúcej prevodovke, si zapísal ďalšie body do seriálu FIA Historik Hill Climb Championship. Darilo sa aj Ostrolúčanovi Denisovi Sujovi, ktorý bodoval nielen v slovenskom majstráku, ale aj v seriáli FIA International Hill Climb Cup.