Situácia sa zamotala. Čiliak možno do KHL nepôjde, dostal zaujímavú ponuku

Slovenský brankár zvažuje pokračovanie v Česku.

23. máj 2018 o 15:07 SITA

BRNO. Slovenský hokejový brankár Marek Čiliak po piatich rokoch ukončil úspešné pôsobenie v českej Komete Brno, ktoré vyvrcholilo dvoma titulmi v tamojšej extralige. Okrem toho pomohol Brnu aj k druhej a tretej priečke.

Dvadsaťosemročný gólman priznal, že sa mu z Moravy neodchádzalo jednoducho, ale nastal čas posunúť sa ďalej.

"Už skôr sme sa dohodli, že idem preč. Z Brna sa mi odchádzalo ťažko, nebudem tvrdiť opak. Pre mňa i pre rodinu je to domov, bude to náročné. Celé mi to asi dôjde a nostalgia sa prihlási, až keď budem hrať za iné mužstvo. Som rád za čas v Komete a som hrdý na to, čo sme dokázali," povedal Čiliak pre idnes.cz.

Jeho ďalšie kroky mali smerovať do jedného z ruských tímov KHL, ale situácia sa zamotala. Čiliakova priorita je stále Rusko, ale nevylúčil ani pokračovanie v Česku.

"Ešte nič nemám, hľadám si nové mužstvo. Možno to bude v Česku. Chcel som ísť do Ruska, taká je skutočnosť, ale nemám nič na papieri. Mám dve ponuky, aby som bol konkrétnejší. Riešim pre a proti, a tak ďalej. Mám takisto jednu možnosť, že by som zostal v extralige, je to dosť možné," prezradil rodák zo Zvolena.

Ďalší angažmán mu rieši prevažne agent, Čiliak si chce po náročnej sezóne oddýchnuť.

"Nechávam to v tejto fáze všetko na agentovi, on to rieši. Ja si konečne užívam voľno s rodinou. Je po majstrovstvách sveta, sezóna je za nami, chcel som ísť konečne s rodinou na dovolenku a hokejové záležitosti som zatiaľ vypustil z hlavy," priznal.

"Uvidíme, čo ma zaujme. Mám jednu veľmi zaujímavú ponuku z Česka, takže teraz bude záležať na tom, ako sa doma dohodneme. Všetky varianty musíme rozobrať," dodal Čiliak.