Facebookom sa šíria lži, že MFK Zvolen bude hrať IV. ligu, nezakladajú sa na pravde

Už v pondelok po poslednom kole II. futbalovej ligy sa na sociálnych sieťach objavili informácie, že zostupujúci Zvolen bude hrať IV. ligu.

23. máj 2018 o 10:44 Stanislav Černák

ZVOLEN. Žijeme v rýchlej dobe mnohých informácií. Žiaľ, niektoré sú veľmi skreslené a dokonca nepravdivé. Je veľmi ťažké rozlíšiť medzi serióznymi médiami, konšpiračnými a tými, ktoré bažia po senzáciách.

Facebooková stránka Aktual Šport prišla v pondelok so správou, že MFK Zvolen, ktorý vypadol z druhej ligy do tretej, si napokon zahrá štvrtú ligu. „Zvolen sa odhlásil z tretej ligy a padá do štvrtej!!!“, bolo presne napísané.

Okamžite sa vynorili otázky, ako to vlastne je s futbalovým klubom spod Pustého hradu. Vedenie MFK Zvolen však túto informáciu dementovalo. „Niečo podobné som už začul aj ja, ale tieto informácie nie sú pravdivé a nič také nepripadá do úvahy. Tretiu ligu budeme hrať,“ uviedol veci na správnu mieru riaditeľ MFK Zvolen Peter Svetlánsky.

Zvolenčania skončili v aktuálnej sezóne v II. lige na predposlednom mieste a to znamenalo jediné. Vypadnutie do tretej ligy. Objavili sa špekulácie, že možno nie každé mužstvo, ktoré postúpi z tretej ligy, bude spĺňať kritériá pre druhú najvyššiu súťaž a tu by mohla byť iskierka nádeje pre Zvolen.

„Všetky tímy, ktoré sú momentálne na čele treťoligových súťaží, prejavili záujem hrať druhú ligu. Otázne je či splnia infraštruktúrne a licenčné podmienky,“ doplnil Svetlánsky.