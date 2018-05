Šláger kola víťaza nemal, Látky a Zvolenská Slatina nastrieľali súperom po sedem gólov

Zaujímavé súboje sa odohrali aj v II. triede. Babiná zaváhala v Sielnici, na čelo tabuľky sa dostali už Dudince B.

22. máj 2018 o 12:59 Stanislav Černák

I. trieda – 22. kolo

Bzovík – Dudince 2:2 (1:1)

Góly: Križan (11 m), Pápay – Vankovic 2 (1 z 11 m)

Bzovík: Alakša – Hudec, Dvorský, Gerát, Žiak, Zaťkov, Križan, Dolinský, Turan, Augustín, Pápay (Gonda)

Dudince: Fabian – Felyo, Bačík, Matyó, Lalík, Hilko, Dlhopolec, Kamas, Ližbetin, Strieborný, Vankovic (Mrázek)

Šláger kola sa hral v Bzovíku. Domácich priaznivcov zarmútil v 11. minúte Vankovic, ktorý otvoril skóre. Bzovík však vyrovnal o pár minút neskôr. Pokutový kop premenil Pápay. Šance do polčasu mali obe mužstvá, ale skóre sa nemenilo. Po zmene strán sa kopala ďalšia jedenástka. Tentokrát ale na druhej strane. V 62. minúte ju premenil hosťujúci Vankovic. Na konečných 2:2 vyrovnal kapitán domácich Lukáš Pápay.

V. Pstruša – Stožok 2:2 (1:1)

Góly: Kučera, Budai – Klimo, Melicher

Domáci mali dobrý vstup do zápasu, keď sa už v 10. minúte presadil Kučera. Stožok zabral a vyrovnal v 17. minúte zásluhou Klima, ktorý sa presadil zo štandardnej situácie. Diváci videli ďalšie góly až po zmene strán, presnejšie v závere celého zápasu. V 86. minúte sa radoval Stožok, keď brankára domácich prekonal Melicher. Bod za remízu zachraňoval za domácich v 88. minúte Budai.

Sebechleby – Budča 3:0 (1:0)

Góly: Ďatko, Gembický 2 (1 z 11 m)

Posledné Sebechleby sa opäť postarali o prekvapenie kola. V 12. minúte zaskočili domáci Budču, keď skóroval Ďatko. Hostia si vypracovali niekoľko šancí, ale gól z nich nedali. V 76. minúte strelil druhý gól Sebechlieb Gembický. Ten istý hráč spečatil v 84. minúte konečný výsledok z pokutového kopu.

Očová – Látky 2:7 (1:4)

Góly: Pančík (11 m), Široký – J. Kubiš 3, Michalovský, Škopík, Tazberík, M. Kubiš

Domácej Očovej sa nedarí podľa predstáv a to potvrdil aj duel s Látkami. Hostia mali raketový štart do zápasu, keď už v 8. minúte vyhrávali 2:0. V 31. minúte to bolo už hrozivých 4:0. Do prestávky sa presadila aj Očová, z penalty znižoval Pančík. V 51. minúte vykresal pre domácich Široký – 2:4. Od toho momentu sa ale presadili len hostia, hektrikom sa blysom Ján Kubiš.

Kriváň – H. Nemce 1:4 (1:3)

Góly: Panica – Paľov 2, Rerich 2

Líder tabuľky otvoril skóre už v 4. minúte. Domáci ešte odpovedali, v 15. minúte vyrovnával Panica. H. Nemciam vyšiel záver prvého polčasu, dvakrát sa presadil Jozef Rerich. Po zmene strán sa Kriváňu s výsledkom už nepodarilo nič urobiť, naopak, v 77. minúte pridal štvrtý gól hostí znova Paľov.

Podzámčok – Zv. Slatina 1:7 (0:1)

Góly: Bőhm – Pavlík, Mich. Mlynár 5, Libiak

Po prvom polčase to na debakel Podzámčoku ešte nevyzeralo. Slatina skórovala len jedenkrát, keď sa presadil Pavlík. Potom však prišli chvíle Michala Mlynára, ktorý rozvlnil sieť za gólmanom Vilhanom až päťkrát. Čestný úspech Podzámčoku zaznamenal Bőhm.

D. Huta – Sliač 1:2 (0:0)

Góly: Kortiš – Halaj, Nemec

Úvodná časť hry nepriniesla žiadne gólové divadlo. V Detvianskej Hute sa hral vyrovnaný duel. Góly začali padať po zmene strán. Skóre otvorili Sliačania, v 53. minúte sa presadil Halaj. V 69. minúte bolo 2:0, štandardku využil Nemec. Domáci sa nechceli zmieriť s výsledkom. V 74. minúte znižoval Kortiš. Do konca zápasu sa už ale na skóre nič nemenilo, a tak si Sliač odviezol tri cenné body.

1. H. Nemce 22 17 2 3 78:16 53

2. Bzovík 21 16 3 2 63:31 51

3. Dudince 22 14 4 4 64:33 46

4. Látky 22 13 5 4 68:22 44

5. Stožok 22 11 6 5 50:37 39

6. Kriváň 22 9 4 9 41:49 31

7. Zv. Slatina 22 9 3 10 40:42 30

8. V. Pstruša 22 8 5 9 41:46 29

9. Budča 21 7 6 8 36:46 27

10. Sliač 22 8 2 12 34:48 26

11. D. Huta 22 5 5 12 22:50 20

12. Očová 22 5 3 14 31:57 18

13. Podzámčok 22 3 2 17 19:68 11

14. Sebechleby 22 3 0 19 27:69 9

II. trieda – 18. kolo

Senohrad – V. Pstruša B 1:3 (0:2)

Góly: Valenčať – Urbaník, Stehlík 2

Prvé dejstvo patrilo rezerve V. Pstruše, čo sa ukázalo aj na skóre, keď sa presadili Urbaník a Stehlík. V 55. minúte znížil domáci Valenčať, no hostia opäť odskočili Senohradu na rozdiel dvoch gólov, keď sa druhýkrát v stretnutí presadil Stehlík.

Sielnica – Babiná 4:2 (2:0)

Góly: M. Ryboš, Joz. Ryboš, Zošiak, Havran – Baláž, Raniak

Šláger kola sa hral v Sielnici. Domácim vyšlo už prvé dejstvo, keď sa presadil Martin Ryboš a Jozef Ryboš. Sielnici vyšiel aj úvod druhého polčasu, už v 47. minúte zvyšoval na 3:0 Zošiak. Z nasledujúceho protiútoku udreli aj hostia, presadil sa Baláž. V 75. minúte dobre hrajúca Sielnica pridala štvrtý gól vďaka Havranovi. Babiná sa zmohla v 86. minúte už len na druhý presný zásah zásluhou Raniaka. Domáci sa tak postarali o prekvapenie kola.

H. Tesáre – Dudince B 0:6 (0:4)

Góly: Dodok, Mešter, Melišek, Puliš, A. Farion 2

V tomto zápase sa potvrdili papierové predpoklady. O všetkom bolo rozhodnuté už po prvom polčase, kedy rezerva Dudiniec strelila už 4 góly. Po zmene strán sa ešte dvakrát presadil ostrostrelec hostí Alexander Farion.

O. Lúka – V. Lúka 2:0 (1:0)

Góly: Gažo, Kollárik

Zaujímavé stretnutie sa hralo v Ostrej Lúke. Domáci boli miernym favoritom, čo dokázali v 25. minúte, trafil sa Gažo. Ostrá Lúka mala mierne navrch, ale nedokázala sa presadiť. Až dve minúty pred koncom dal víťaznú poistku Kollárik.

1. Dudince B 15 10 3 2 51:21 33

2. Babiná 15 9 3 3 55:23 30

3. O. Lúka 14 8 5 1 32:12 29

4. Pliešovce B 14 8 1 5 32:23 25

5. Sielnica 15 6 4 5 39:24 22

6. V. Lúka 14 4 4 6 22:29 16

7. V. Pstruša B 15 4 3 8 16:37 15

8. H. Tesáre 14 2 3 9 14:54 9

9. Senohrad 14 0 2 12 18:56 2