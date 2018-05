Ukradnutý traktor, poničený majetok

V obci chcú predchádzať výtržnostiam a krádežiam. Zavedú kamerový systém aj v intraviláne.

26. máj 2018 o 9:56 Adriana Antolová

HONTIANSKE NEMCE. Vlani zo zberného dvora v Hontianskych Nemciach zmizol traktor. Dodnes zlodeja nenašli. Obec chce takýmto situáciám predchádzať. V intraviláne vybuduje kamerový systém. Osadia šesť nových kamier, ktoré budú snímať najfrekventovanejšie miesta.

„Chceme zamedziť prípadným krádežiam alebo drobnému vandalizmu,“ hovorí starosta Hontianskych Nemiec Jozef Nemec.

„Tri- či štyrikrát do roka sa u nás konajú väčšie diskotéky, vtedy mladí poničia nejaký majetok. Druhým dôvodom je neporiadok v dedine. Niekto nosí v noci do zberného dvora odpad a obec ho potom musí triediť,“ dodáva.

S nočným videním

Kamery podľa zmlúv musia nainštalovať do konca roka. Starosta by ich chcel už do letných prázdnin. Firma dodá kamery, kabeláž, ústredňu aj zobrazovaciu jednotku. Všetko namontuje a postará sa aj o servis.

Vybrali si kamery, ktoré majú kvalitné rozlíšenie a nočné videnie. Dve z nich sa otáčajú o 360 stupňov, ostatné budú statické. Otočné budú monitorovať okolie obecného úradu a futbalového ihriska. Statické zdravotné stredisko, poštu a na zberný dvor si posvietia hneď dve.

Dostali dotáciu

„Na kamery sme dostali dotáciu z ministerstva vnútra vo výške 15-tisíc eur. Obec sa pri projekte zaviazala aj spoluúčasťou. Z obecnej pokladnice dáme 3700 eur,“ upresňuje.

V obci už majú nainštalované štyri kamery, ktoré snímajú rušné ulice. „Sú umiestnené na dopravných tepnách. Často ich využívajú aj policajti, ktorí riešia priestupky či krádeže. Keby sme mali kamery na dôležitých miestach v obci už skôr, mohli sme predísť krádeži traktora zo zberného dvora alebo by sme boli aspoň múdrejší pri hľadaní vinníka a nemuseli sme si kupovať nový traktor,“ podotýka starosta.