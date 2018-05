Regionálny futbal: Lieskovec zaskočil favorizovanú Lovču, Kováčová znova na čele V. ligy

V uplynulom kole nebola núdza o zaujímavé výsledky a prekvapenia. Pozrite si aktuálne výsledky, komentáre a tabuľky.

21. máj 2018 o 11:53 Stanislav Černák

III. liga

Detva – Dukla B. Bystrica 1:2 (0:1)

Góly: 61. Tužinský (11 m) – 4. Starší, 63. Zumrovski

Prečítajte si tiež: Posledný duel nevydarenej sezóny MFK Zvolen prehral

Dukla chopila zápas do rúk a v úvode sa po kolmej prihrávke od Ďanovského presadil Starší. Prvú štvrťhodinu hostia dominovali a domáci raz museli zachraňovať gól až na čiare, v druhom prípade skvelo zakročil Trifunović. Potom prišlo akoby uspokojenie zo strany Dukly a Detva vyrovnala hru. Ku koncu polčasu prišiel na obidvoch stranách jeden moment, po ktorom sa mohla pískať penalta, no nestalo sa tak. Začiatkom druhého polčasu hlavičkoval Herich do brankára domácich, ktorý vytiahol opäť skvelý zákrok. Potom Detva po jednej z mála šancí nastrelila ruku jedného z hostí a penaltu nariadenú rozhodcom dokázala premeniť. Tento gól ale pomohol Bystrici a Zumrovskeho tečovaná strela do protipohybu gólmana znamenal návrat do vedenia. Dukla mala následne dosť šancí na 3:1 a domácim pomohla aj konštrukcia brány. Dôležitý zápas ale Dukla zvládla za 3 body a ak budúci týždeň zdolá Novú Baňu a Rimavská Sobota prehrá, postúpi do II. ligy.

Ostatné výsledky: N. Baňa – Kalinovo 1:3, Fiľakovo – Žarnovica 3:1, Martin – L. Štiavnica 2:1, Námestovo – Teplička 3:0, Rim. Sobota – L. Hrádok 4:2, Čadca – Lučenec 2:1, Or. Veselé – Krásno 1:0

1.B. Bystrica 25 17 6 2 47:17 57

2.Rim. Sobota 25 15 3 7 69:34 48

3.Lučenec 25 14 2 9 43:30 44

4.L. Hrádok 25 13 4 8 50:40 43

5.Kalinovo 25 14 1 10 39:29 43

6.Martin 25 11 7 7 49:33 40

7.L. Štiavnica 25 12 3 10 31:39 39

8.Námestovo 25 10 8 7 42:30 38

9.Čadca 25 11 5 9 43:36 38

10.Žarnovica 25 10 4 11 30:40 34

11.Or. Veselé 24 10 3 11 28:27 33

12.Krásno 24 8 4 12 32:41 28

13.Teplička n./V 25 7 5 13 35:44 26

14.Fiľakovo 25 7 2 16 27:52 23

15.Nová Baňa 25 5 4 16 32:58 19

16.Detva 25 3 3 19 27:74 12

IV. liga skupina Juh

Hriňová – Jupie 1:1 (1:1)

Góly: 33. Pohorelec (11 m) – 22. Hudec