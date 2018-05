Posledný duel nevydarenej sezóny MFK Zvolen prehral

Zvolenčania sa predstavili na pôde Serede, ktorá si v nasledujúcom ročníku zahrá najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž.

20. máj 2018 o 22:49 Dušan Švehla

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



ŠKF Sereď – MFK Zvolen 4:1 (2:1)

Góly: 30. Popin, 33. Mečiar, 75. Michalík, 79. Loduha – 34. Psársky. ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Očenáš, 1189 divákov.

ŠKF: Penksa – D. Baša, Djiby Ba, Michalík, Mečiar – Bilas, Bankole (46. Loduha), Richnák – Morong (50. El-Razek), Popin, Laura (73. Bosý).

MFK: Gábriš (84. Sekereš) – Cavar, Šimko, Kotora, Budinský (65. Kaňuščák), Lupčo, Slovák, Psársky, Tóth, Pavlík, Gregáň (79. Oboňa).

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Tri dôvody, prečo MFK Zvolen vypadol do tretej ligy

Rekordná návšteva na sereďskom štadióne sa prišla rozlúčiť s druhou ligou. V 5. minúte po Gregáňovej prihrávke vystrelil nebezpečne Tóth, ale Penksa bol pozorný. O minútu Morongovu strelu tečoval Kotora na roh. Po ňom hlavičkoval Djiby Ba vedľa brány.

V 10. min. strieľal Ľupčo tesne nad. O osem minút sa dostával do šance Šimko, na päťke nezachytil center. V 27. minúte trafil Morong žrď. Minútu na to trafil Popin po prihrávke Bilasa iba do gólmana. Po polhodine hry padol prvý gól, po centri Mečiara ho dával Popin hlavou. V 33. min. zakotvila Mečiarova strela z hranice šestnástky vo vinkli – 2:0. Vzápätí znižoval po Gregáňovom centri Psársky hlavou.

V 60. min. nastrelil Laura v šanci Gábriša, hneď na to netrafil opustenú bránu. Potom Mečiar prestrelil bránu. Domáci zvyšovali v 75. minúte zásluhou hlavičky Michalíka. Konečný výsledok stanovil Loduha.