Miro Čiliak má formu, darilo sa mu aj v poľskom Zaluži

Zvolenský automobilový pretekár Miroslav Čiliak zaznamenal ďalšie úspechy v rámci seriálu majstrovstiev Slovenska, ale aj zóny strednej Európy.

18. máj 2018 o 10:47 (mm, sč)

Výborný výsledok sa podaril Mirovi Čiliakovi v rámci seriálu FIA Historik Hill Climb Championship 2018, keď na svoje konto pripísal nielen víťazstvo v kategórii 5, ale aj druhé miesto absolútneho poradia.

Toto všetko, ale aj množstvo iných, výborných výsledkov dosiahol so svojimi jazdcami tím Slovak National Hill Climb Team v rámci podujatia 44. Bieszczadski Wiścig Górski 2018, ktorý bol zaradený aj do seriálu majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu.

V Zaluži, kde sa podujatie konalo sa slovenskí jazdci so svojimi majstrovstvami predstavili divákom už po desiatykrát. V tomto roku tu však štartoval svoju sezónu aj seriál FIA International Hill Climb Cup, ale svoje druhé kolo si tu odkrútili aj jazdci v rámci FIA Historik Hill Climb Championship. Ak k tomu pripočítame seriál FIA Zóna strednej Európy pretekov automobilov do vrchu, domáce poľské majstrovstvá, ale aj šampionátu poľských, či slovenských historikov, dostaneme sa k číslu sedem. Presne toľko šampionátov v sebe skrýval 44. Bieszczadski Wiścig Górski 2018.

Najviac sa darilo Zvolenčanovi Mirovi Čiliakovi jazdiacemu na formuly Metalex Mtx 1-06. Počas prvého súťažného dňa sa zapojil do slovenských a poľských historických majstrovstiev, kde dojazdil v MSR-H na druhom mieste, v GSMP-H bol tretí v absolútnom poradí. Svoju skupinu vyhral. Počas druhého dňa sa ku týmto dvom šampionátom pripojil aj seriál FIA HHCC a FIA CEZ, kde Čiliak dosiahol v prvom z nich na víťazstvo v kategórii 5, ale aj na víťazstvo v triede E2-1600 a na druhé miesto absolútneho poradia. Vo FIA CEZ mu patrilo druhé miesto v kategórii. V slovenskom šampionáte rovnako ako v sobotu skončil druhý, v GSMP-H bol piaty absolútne a preteky skončil ako víťaz svojej skupiny.

„S výkonmi nášho tímu som nadmieru spokojný. Všetci jazdci presne plnili moje pokyny a výborne reprezentovali Slovak National Hill Climb Team, ale aj našich tímových partnerov. Veľkú radosť mi urobil Miro Čiliak, ktorého Metalex funguje bez akýchkoľvek problémov. Som spokojný,“ skonštatoval po pretekoch šéf Slovak Hill Climb Teamu Peter Ambrúz.