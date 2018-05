Športoví veteráni: Šesťdesiatnik Bosák je stále aktívnym trénerom i organizátorom

Výbošťok a Melicherčík sa stále aktívne venujú behu. Bližšie sme sa pozreli aj na stále aktívnu futbalovú dvojicu.

17. máj 2018 o 14:19 Jozef Mikuš, Stanislav Černák, Viktor Háber

B. BYSTRICA/B. ŠTIAVNICA/LUČENEC/ZVOLEN. V Banskobystrickom kraji sme sa tentoraz pozreli na úspešných športovcov z kategórie starších, ktorí nezaháľajú a stále sú aktívni.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Aktívny ako hráč, ale i organizátor

Meno Ján Bosák je vo Zvolene známe najmä v spojení s futbalom. Bývalý futbalista stále aktívne hráva malý futbal, navyše sa angažuje aj v organizačných štruktúrach. Bosák stále hráva Ligu 40+ v malom futbale za svoj tím Boxo Utd. 56. „Okrem toho hrávam klasický futbal za Sliač, sme účastníkmi ligy nad 35 rokov v okrese Zvolen a Banská Bystrica,“ doplnil Ján Bosák.

Takisto je dlhoročným členom výboru Limfu, organizuje Turnaj Troch kráľov a Boxo Cup. Všetko v malom futbale. „Vo výbore som bol do mojich 60 rokov, v súčasnosti som sprostredkovateľom vecí medzi výborom a mestom Zvolen. Práve v šesťdesiatke som si povedal, že to nechávam mladším, nech im neberiem funkcie,“ povedal so smiechom.

Prečítajte si tiež: Športové talenty: Tenista Marošík má veľkú zbierku titulov, skokan Kapustík vyniká medzi rovesníkmi

Futbalový nadšenec má v súčasnosti 61 rokov. „Medzi svoje najväčšie športové úspechy radím to, že som si svojho času zahral na Dobrej Nive krajské majstrovstvá a dobrý futbal. Taktiež za úspech považujem na poli organizátorskom nedávny prvomájový turnaj Boxo Cup vo Zvolene. Dali sme dokopy reprezentáciu malého futbalu. Bolo tu viac ako 30 chalanov zo Slovenska. Podarilo sa nám sem dotiahnuť reprezentáciu Česka, ktorá sa v roku 2017 stala majstrom sveta v malom futbale. Malo to veľmi dobrú úroveň, takže to je pre mňa tiež športový úspech,“ pochválil sa Bosák.

Janko Bosák stojí aj za účasťou slovenských reprezentácií v malom futbale v Lige majstrov v Slovinsku. A navyše bol hrajúcim trénerom jedného zo slovenských výberov. „Aj toto radím medzi najväčšie úspechy, ktoré sa mi podarilo dosiahnuť v športovom živote. Je to pre mňa dôležité. V Slovinsku sme mali dva reprezentačné výbery. V 61 rokoch reprezentujete svoju krajinu. Potrápili sme lepších futbalistov, skončili sme nakoniec 4. Bol som milo prekvapený, aký tím sme dali dokopy,“ zaspomínal si.

A aký je Bosákov recept na kondíciu? „Po päťdesiatke sa na vás lepí každé kilo,“ začal hľadať vlastný recept na kondíciu so smiechom a pokračoval: „Okrem spomínaných súťaží ešte pravidelne hrávam s partiou kamarátov v Sekierskej doline každú sobotu malý futbal. Partia starších pánov hráva proti mladým, nech nás trocha ponaháňajú. Som tak trocha extrémista, už dvakrát som sa zúčastnil Behu na Pustý hrad, ktorý patrí do kalendára podujatí Zvolenskej bežeckej ligy. Chcem absolvovať ešte jeden ročník. Takže, keď to čas dovolí, idem si ešte aj zabehať. No musím sa priznať, že samotný beh mi nikdy nebol až tak srdcu blízky. Keď nemám loptu, tak sa mi zle behá,“ uzatvára.

Porazil Bolta, nemá peniaze, no športovať chce do deväťdesiatky

Atletický veterán Vladimír Výbošťok stále nezavesil bežeckú obuv na klinec. Má už 71 rokov, no stále aktívne športuje a ženie sa za úspechmi. Jeho bilancia je skutočné obdivuhodná. Šprintérsky veterán má vo svojej bohatej zbierke takmer 100 medailí zo zahraničných podujatí, z čoho zhruba polovica je zlatých.