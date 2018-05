Mostu hrozí zrútenie, zákaz ľudia ignorujú

Prechod po moste riskujú každý deň stovky ľudí. Nový mesto stavať neplánuje.

18. máj 2018 o 13:53 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Náhrady za most v Nižovci vo Zvolene-Môťovej, ktorý je v havarijnom stave, sa ľudia v blízkej budúcnosti nedočkajú. Mesto má nateraz iné priority a novú lávku stavať neplánuje.

Keďže mestu nepatrí, peniaze doň neinvestovalo. Je v takom dezolátnom stave, že mu hrozí zrútenie. Vlastníka zrejme nemá.

Je na ňom osadená zákazová značka prechodu, nikto ju však nerešpektuje. „Možno vydrží desať rokov, možno spadne zajtra,“ hovorí mestský poslanec Peter Košík, ktorý inicioval výstavbu novej lávky. Peniaze navrhol čerpať z rezervného fondu mesta, v ktorom je 400-tisíc eur.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Komisia dopravy návrh odobrila, neprešiel však cez finančnú komisiu a nedostal sa preto ani na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Právnička mesta Andrea Čečetková hovorí, že sa stále zaoberajú možnosťou riešenia aj určením vlastníckych práv.

Mesto chce nechať určitý čas, aby sa prihlásil potenciálny vlastník. „Je zrejmé, že sa nikto neprihlási, doterajšie pátranie v archívoch nič neprinieslo, ale v takom prípade máme možnosť ponúknuť most do vlastníctva štátu, čím by sme sa zbavili ťarchy a zodpovednosti a mohli by sme žiadať štát, aby financoval opravu alebo novú lávku,“ navrhla poslankyňa Ružena Babicová.

Keďže zákaz prejazdu nikto nerešpektuje, mesto chce požiadať správcu toku, aby na moste urobil zátarasy. Tie tam už v minulosti osadili, no dlho tam nevydržali.

Prečítajte si tiež: Na hať na Hrone pôjde milión eur

Inštaláciu bariér na obidva konce mosta odporúča mestu aj prezident Stavebnej komory Ivan Pauer, podľa neho je prechádzanie po moste doslova lotéria.

S bariérami Košík nesúhlasí, argumentuje, že most využívajú stovky ľudí. Vrátane stredoškolákov, ktorí majú na druhej strane rieky školu.

Štúdia s dvoma variantmi

„Mesto by neporušilo zákon, keby most postavilo, nie je to až taká veľká investícia. Má byť osadený len na základových pätkách na brehu bez stredového piliera do koryta rieky,“ ozrejmuje Košík.

Orientačnú štúdiu na výstavbu mosta si dalo pred časom urobiť mesto. Obsahovala dva varianty mosta; železný a železobetónový, obidva približne v rovnakej cenovej relácii, ktorá hovorila o sume 200-tisíc eur.

Komisia financií zámer dvakrát zamietla, keďže mesto má iné investičné priority a neďaleko sú ďalšie dva mosty, od poškodeného vzdialené 200 – 250 metrov. Jeden pred piatimi rokmi mesto opravilo.

Košík pripomína, že zastávka MHD je práve pri poškodenom moste a celá obchádzka po niektorom z mostov je dlhá 700 – 750 metrov. „Pre ľudí, ktorí sa ráno náhlia do školy či do práce, sú to drahocenné minúty,“ podotýka.

K jednému z mostov nevedie popri frekventovanej štátnej ceste ani chodník. Dopravný inšpektorát presunúť zastávku nepovolil z dôvodu, že je na medzinárodnom cestnom ťahu a v iných miestach by spôsobovala kolízie.

Možno problém vyrieši samotný most a vzdá to. V tom prípade však so sebou strhne aj vodovodné potrubie, ktoré je na ňom namontované, a časť ľudí príde o zdroj pitnej vody.