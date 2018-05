Tri dôvody, prečo MFK Zvolen vypadol do tretej ligy

Už po predposlednom kole druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže je jasné, že zvolenský MFK vypadáva do tretej ligy. Aj keď stále to nie je definitívne.

16. máj 2018 o 11:58 Stanislav Černák

ZVOLEN. Výrazná obmena kádra, neschopnosť udržať brankársku oporu Tomáša Jenča, nelichotivé výsledky a výkony, dávali tušiť, že MFK Zvolen to bude mať so záchranou druhej ligy nesmierne ťažké. A to sa aj potvrdilo. Naplnili sa najhoršie scenáre a MFK Zvolen opúšťa druhú ligu. Teda, aspoň to tak v tejto chvíli vyzerá...

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Tréner Marián Süttő: Kto chce so Zvolenom zvíťaziť, nebude to mať jednoduché

Zvolenskí futbalisti v úvode jarnej časti prekvapujúco uspeli na pôde Spišskej Novej Vsi. Potom zaujala ešte domáca bezgólová remíza s Liptákmi, remízy s Trebišovom a Novým Mestom. To je dokopy 6 získaných bodov. Čo je v boji o záchranu nesmierne málo. Prišla prehra s rezervou Podbrezovej a mužstvo nedokázalo získavať potrebné body.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pozreli sme sa detailnejšie na príčiny nevydarenej jarnej časti.

1, Obmena kádra

Po jesennej časti to mali zverenci trénera Mariána Süttőa ešte dobre rozohrané. Avšak počas zimnej prestávky prišli neuveriteľné turbulencie v kádri. Zo Zvolena odišlo až 11 hráčov! Trénerský tím skúšal počas zimnej prípravy až 35 futbalistov. Navyše, tieto výrazné zmeny kádra neboli vo Zvolene žiadnou novinkou ani v predchádzajúcich sezónach.

2, Neschopnosť udržať kvalitných hráčov

Najväčším nemilým prekvapením bol odchod brankárskej opory Tomáša Jenča. Navyše ku rivalovi z Pohronia, ktorý sa narozdiel od nás zachránil. A dopomohol mu k tomu práve Jenčo. „„Po uplynutí mojej zmluvy, ktorá skončila 30.11.2017, klub avizoval, že má o mňa záujem, ale k ďalším rokovaniam a rozhovorom už nedošlo,“ avizoval Jenčo v našom rozhovore v januári. „„S Tomášom Jenčom sme hovorili. Vedel o tom, že máme o neho záujem, navyše trénoval v našom klube najmenších. Pre nás je jeho krok nepochopiteľný, ale nemáme na neho zlé srdce. Sme sklamaní z jeho odchodu, nechceli sme, aby odišiel. Najväčším sklamaním pre mňa je to, že o jeho odchode do Pohronia som sa dozvedel z médií,“ povedal pred časom na margo jeho odchodu riaditeľ MFK Zvolen Peter Svetlánsky.

Tomáš Jenčo však nebol jediný kľúčový hráč, ktorý odišiel. Tímu neprospeli ani odchody Jozefa Sombata, Tomáša Mikiniča, Harisa Memiča či Andrely Kouessabio Makelu.

3, Chýbali skúsenosti

Káder sa síce doplnil, ale hráči mali veľmi málo času na zohranie. Navyše viacerým novým futbalistom chýbali potrebné skúsenosti z ťažších zápasov. Ako prínos pre tím sa dali považovať len výkony Matheus Goncalvesa a Raymunda Hamšíka, ale ani jeden z nich nehrával pravidelne v základnej zostave.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Zvolen zostupuje do tretej ligy. Rezerva Žiliny strelila dva góly v posledných minútach

Je pekné, že funkcionári Zvolena dokázali pomerne úspešne zrekonštruovať futbalový štadión. Jedným z cieľov bolo hrať druhú ligu čo najdlhšie. A teraz, ani nie po dvoch rokov od otvorenia štadióna, by MFK Zvolen mal hrávať ligu tretiu.

Cieľom bolo aj zapracovanie zvolenských odchovancov do A-tímu. O to sa tréneri aj snažili, ale mužstvu chýbal ťahúň a líderská osobnosť, akým bol práve Tomáš Jenčo. Takisto chýbala väčšia podpora od fanúšikov. V priemere ich chodilo na zápasy len 300. Napríklad v susednom Pohroní sa priemerná návšteva domácich zápasov pohybovala okolo 600 fanúšikov.

Na záver však treba jednoznačne dodať, že zostup MFK Zvolen do tretej ligy nie je stopercentný. Áno, čísla hovoria jasne. Viacero tímov, ktoré postúpia z tretích líg nemusia splniť licenčný systém a podmienky pre účasť v druhej lige. Takže, malé svetielko nádeje pre futbalový Zvolen tu ešte je. Na rad by mali prísť aj diplomatické kroky funkcionárov, ktorí istotne budú chcieť urobiť všetko pre to, aby udržali druhú futbalovú ligu pod Pustým hradom aj touto cestou. Každopádne je smutné, že Zvolen sa musí spoliehať práve na vyššie spomenuté fakty a druholigovú príslušnosť si nezabezpečil na ihrisku.