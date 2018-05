Poslanci budú zarábať o stovky eur menej

Poslanecký mandát už nebude finančne taký lákavý ako doteraz.

16. máj 2018 o 9:31 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Zvolene budú mať odmeny výrazne menšie. Poberať môžu najviac 229,75 eur. Týka sa to poslancov, ktorí sú zároveň aj v mestskej rade či v niektorej odbornej komisii.

Ostatní poslanci majú nárok maximálne na 200 eur.

Nové výšky odmien si jednohlasne a bez akejkoľvek diskusie schválili na ostatnom zasadnutí so spätnou platnosťou od apríla.

„Prikazuje to novela zákona o obecnom zriadení, ktorá hovorí, že maximálna ročná odmena poslanca mestského zastupiteľstva nesmie prekročiť jeden mesačný plat primátora mesta,“ vysvetľuje pracovníčka mesta Silvia Husáriková, ktorá návrh predkladala.

Na ďalšie funkcie už novela neprihliada

Doteraz poslanci dostávali paušálne 247 eur mesačne. Ostatné odmeny už mali za jednotlivé rokovania. K paušálnej sume si ďalej pripočítavali odmenu za vykonávanie funkcií člena mestskej rady, predsedu komisie mestského zastupiteľstva, predsedu výboru v mestskej časti alebo sobášiaceho.

Ak zároveň „sedeli“ v mestskej rade, za každé rokovanie dostali jej členovia 124 eur. Ďalšie odmeny im plynuli z pôsobenia v odborných komisiách, predseda mal nárok na 82 a člen komisie na 41 eur. Ak sú členmi viacerých komisií, dostávali odmenu za každú z nich.

Ak bol poslanec vo výberovej komisii, za hodinu za to dostal 11 eur. Ako zapisovateľ komisie si prilepšil o 38 eur. Zapisovateľa určuje primátor na každom rokovaní, poslanci sa na tejto pozícii striedali. Za tieto „funkcie“ už peniaze navyše poberať nemôžu.

Mestskú radu tvoria piati poslanci, vrátane viceprimátora, na ktorého sa nová právna úprava nevzťahuje. Nedostáva totiž poslanecké odmeny, ale paušálny plat. Vo Zvolene žiadny z poslancov v mestskej rade nie je predsedom komisie, no sú jej členmi.

Menej aj za sobáše

O peniaze navyše prídu aj poslanci, ktorí sa zhostili roly sobášiacich. Vrátane primátora a jeho zástupcu. Podľa zásad odmeňovania z roku 2015 dostávali 3,5 percent z priemernej mzdy na Slovensku za účasť a prípravu každého sobáša či iného slávnostného podujatia.

Okrem toho mali raz ročne nárok na príspevok na oblečenie vo výške 26 percent z priemernej mzdy na Slovensku. Pri priemernej mzde za rok 2017, ktorá dosiahla 954 eur, by v tomto roku mali dostať 248 eur.

Podľa nových zásad budú dostávať už len príspevok na oblečenie. „Výška paušálneho príspevku na úpravu zovňajšku a oblečenie pre primátora, zástupcu primátora a ďalších sobášiacich je nanovo stanovená na šesť percent z priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za predminulý kalendárny rok za účinkovanie na jednom sobáši alebo slávnostnom podujatí, ktoré organizuje zbor pre občianske záležitosti,“ vysvetľuje pracovníčka magistrátu Juliana Kochlicová Ištoková.

Okrem sobášov to bývajú napríklad skupinové uvítania detí, výročné sobáše (zlatá, diamantová alebo platinová svadba), odovzdávanie plakiet darcom krvi, prijatie manželov po cirkevnom sobáši alebo po sobáši v zahraničí či slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení.

Novela sa dotkne aj iných

Niektorí poslanci si takto vedeli mesačne „privyrobiť“ aj viac ako 600 – 700 eur.

„Ročne môžu teraz poslanci zarobiť najviac 2757 eur,“ ozrejmuje Husáriková.

Novela ovplyvní aj odmeny pre ľudí, ktorí nie sú poslancami a tiež pôsobia v jednotlivých odborných komisiách mestského zastupiteľstva alebo vo výboroch mestskej časti. „Tí môžu dostať najviac polovicu mesačného platu starostu,“ hovorí Husáriková.

V reči čísel je to 45 eur za každé zasadnutie, ročne pritom nemôžu presiahnuť 1378 eur.

Primátorka a jej zástupca

Primátorka Zvolena poberá plat vo výške 3500 eur. V takej výške jej ho schválili poslanci hneď po jej inaugurácii.

Platy starostov sa okrem iných pravidiel odvíjajú aj od počtu obyvateľov obce. Lenka Balkovičová by aktuálne mohla zarábať 4687 eur, no prípadné zvýšenie platu pred tromi rokmi odmietla.

„Rozhodla som sa, že môj plat si nebudem zvyšovať ani nasledujúce tri roky, hoci do skončenia volebného obdobia sa k nemu zo zákona ešte na rokovaniach vrátime,“ povedala vtedy.

Na primátorkin plat je naviazaná aj mzda zástupcu Jaroslava Stehlíka, ktorý dostáva 70 percent z platu primátorky, teda 2450 eur za mesiac.

Z rozpočtu výrazne menšia suma

Ak by poslanci chceli primátorke plat zvýšiť a ona by na to pristala, ich odmeny to nezvýši. Odmeny vychádzajú z jej základného platu bez ďalších navýšení, a ten nepresahuje 2800 eur.

Viac dostáva z dôvodu, že v mesačnom plate už má zahrnuté aj prípadné polročné a koncoročné odmeny.

Na odmeny poslancov išlo vlani z mestského rozpočtu s odvodmi viac ako 148-tisíc eur. O akú sumu pôjde v roku 2019, nemá radnica zatiaľ prepočítané. Hovorca mesta Martin Svatuška hovorí o hrubom odhade 87 500 eur.