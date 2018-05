Chystá sa veľký jazzový festival, privíta svetové mená

Do Zvolena príde aj speváčka, ktorá zdieľala jedno pódium s Bobbym McFerrinom.

14. máj 2018

Do Zvolena zavíta aj Laco Deczi.(Zdroj: TASR)

ZVOLEN. Prvý ročník jazzového festivalu Dnes Jazz privíta vo Zvolene skutočne svetové mená. Organizátori deklarovali, že chcú, aby bol od prvého ročníka medzinárodný a priniesol do mesta žáner, ktorý tu dlhodobo absentuje. Program napovedá, že tieto ambície sa im podarilo naplniť do bodky.

„Veľmi sa tešíme na vystúpenie Laca Decziho s kapelou, ktorého koncert bude oslavou jeho 80. narodenín. Ten chlap je na svoj vek v neskutočnej forme,“ hovorí Tomáš Křšňák z organizačného tímu.

„Na poslednú chvíľu sa nám podarilo potvrdiť vystúpenie bulharskej speváčky Ruth Koleva. Mark Ronson, producent Amy Winehouse, o jej albume povedal, že je absolútne úžasný. Zdieľala pódium s legendami, vrátane jazzového speváka Bobbyho McFerrina či jej spriaznenou dušou N'Dambi,“ dodáva.

Festival sa koná v Dome kultúry ŽSR 18. – 19. mája a je rozdelený do dvoch dní, počas ktorých sa postupne predstavia kapely The Grand Buffet, Ruth Koleva, Peter Lipa Band, Lukáš Oravec Quartet, Szabó/Turcerová/Fiala, Laco Deczi & Celula New York a na záver festivalu vystúpi Ľubo Šamo Project.

Orientačný harmonogram:

18. 5. 2018, piatok

18:00 The Grand Buffet

19:45 Ruth Koleva

21:00 Peter Lipa Band

22:45 Lukáš Oravec Quartet

19. 5. 2018, sobota

17:30 Szabó, Turcerová, Fiala

19:30 Laco Deczi & Celula New York

23:00 Ľubo Šamo Project

Laco Deczi & Celula New York (USA)

Od svojho vstupu na profesionálnu hudobnú scénu pred viac ako päťdesiatimi rokmi sa stal žijúcou legendou, ktorá etablovala štýl moderného jazzu. Koncerty svetového trubkára Laca Decziho, ktorý v marci oslávil osemdesiate narodeniny, srší energiou, osobnosťou a zmyslom pre humor.

Právom sa tak zaraďuje medzi najväčšie postavy československého jazzu. V roku 2017 mu vyšla kniha rozhovorov „Totálne vytroubený mozek“. Napísal ju s ním Tomáš Poláček, ktorého Laco pozval v lete 2017 do Connecticutu, kde posledných 30 rokov žije.

Ruth Koleva (BGR)

Jednou z najväčsích hviezd festivalu bude určite aj táto bulharská speváčka. Jej debutový album Ruth predstavil rôznorodú škálu talentovaných hudobníkov, vrátane klávesáka Vincenta Helbersa (Seravince, Flowriders) a bubeníka Richarda Spavena (Jose James, Guru, Flying Lotus).

V roku 2014 tiež získala hlavnú cenu na BG Radio Awards, kde producent Amy Winehouse Mark Ronson povedal o jej albume, že „je absolútne úžasný!“. Koleva sa už stala národným pokladom a bulharským hudobným veľvyslancom.

Zdieľala pódium s legendami, vrátane jazzového speváka Bobbyho McFerrina či jej spriaznenou dušou N'Dambi. Vrcholom jej doterajšej kariéry bolo vystúpenie so Sofijskou filharmóniou pred viac ako 1300 divákmi.

Tieto naozaj svetové mená doplnia nemenej atraktívni domáci umelci:

Lukáš Oravec Quartet (SK & HU)

Kapela odohrala rozsiahlu šnúru klubových koncertov a festivalových vystúpení po celej Európe. Lukáš Oravec vyniká jedinečným improvizačným umením a pokračuje v ceste vyšliapanej velikánmi jazzovej trúbky v čele s Freddiem Hubbardom, Tomom Harrelom či Woodiem Shawom. Všetci členovia L. O. Quartetu sú zároveň členmi Českého Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma.

Peter Lipa Band (SK)

Peter Lipa vytvoril osobitý vokálny prejav s dôrazom na text. Jeho hudba vychádza zo spojenia jazzu a blues. Využíva výhodu spevákov, ktorí okrem hudobného materiálu, teda tónov, harmónie a rytmu, môžu publikum osloviť aj textom. Ako prvý spevák na Slovensku uplatňuje v jazzovej hudbe slovenčinu. Vychádza z rytmických možností textu a prenáša ich do hudobného prejavu. V jeho repertoári nájdeme tradicionály, štandardy z oblasti swingu a moderného jazzu.

Szabó, Turcerová, Fiala (SK)

Tvorbu tohto tria môžeme charakterizovať ako rôznorodú, v ktorej sa nachádzajú interpretácie ich autorských kompozícií, ale aj diela súčasných skladateľov alebo menej známych jazzových štandardov.

Ľubo Šamo Project (SK)

Keď sa snúbi jazz so súčasnými trendmi populárnej hudby, rocku či world music. Dôraz kladú najmä na kompozíciu. Improvizácia je síce prirodzenou súčasťou ich prejavu, no snažía sa, aby jednotlivé sóla boli skôr súčasťou celku, nie prázdnou technickou exhibíciou. Každá skladba má svoj vlastný príbeh, ktorého časti majú vlastnú atmosféru a cez momentálnu invenciu hráča je prerozprávaný vždy inak.

The Grand Buffet (SK)

Nový projekt Petra Lipu mladšieho spája elektroniku, hip hop, soul a funk do fascinujúceho hudobného kontextu. Beaty a sample z vlastnej produkcie sú na pódiu doplnené výkonmi excelentných hudobníkov. Inštrumentálna oslava, ktorá vás prenesie do viacerých kútov sveta, a počas ktorej sa kapela aj publikum úplne strácajú v hudbe.