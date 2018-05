Mám si dávať pozor na jazyk? Nebudem sa za nič schovávať, tvrdí Čiliak

Rozhovor pre denník SME: Hoci už roky patrí k popredným brankárom v českej extralige, v seniorskej reprezentácii odchytal pred šampionátom v Dánsku iba štyri zápasy. Slovenský gólman MAREK ČILIAK hovorí aj o tom, prečo sa prvý raz dostal na veľký turnaj až v 28 rokoch.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



S hokejom ste začínali v rodnom Zvolene. Prečo ste sa rozhodli už v pätnástich odísť do Brna?

„Vo Zvolene mi povedali, že nebudem chytať. Dôvod si už nepamätám. Viem, že som bol deviatak, mal som ísť do dorastu, ale hovorili mi, že majú iných brankárov. Aj vzťahy boli problémové. Tak som zamieril do Brna pobiť sa o miesto a dostal som ho.“

Nedávno ste povedali, že Brno vás zachránilo, keď ste chceli skončiť s hokejom. Kedy to bolo?

„Bolo to už v seniorskej kategórii, keď som hrával v Nitre. Mal som také myšlienky, lebo hokej ma nebavil. Boli tam rôzne problémy. Už to nie je také, ako keď sme boli deti, ktoré sa hokejom len bavia. Vtedy mi nešlo ani o peniaze, lebo som ich nedostával. Povedali mi, že môžem odísť, ale zrieknem sa peňazí, ktoré mi dlhujú.“

Aj na tieto otázky odpovedal Marek Čiliak: Bol by v Kodani, ak by do reprezentácie neprišli nový tréner či generálny manažér?

Nebol sklamaný, že ho nevzali na olympiádu?

Odkedy vedel, že pôjde na MS?

Šiel by na MS, ak by nebol jednotkou?

Vie si predstaviť, že by chytal za Slovan?

Už zopár rokov patríte k najlepším brankárom českej extraligy. V posledných dvoch sezónach ste vychytali titul Brnu, ale na vrcholné podujatie ste sa s reprezentáciou dostali až teraz - v 28 rokoch. Čím si to vysvetľujete?

„Nikdy som to neriešil. Možno je to tým, že som dlho v Česku a nebol som toľko na očiach. Keby som hrával na Slovensku, možno by to bolo iné. Ale na Slovensku som odmalička počúval, že ma nechcú, preto som si vytvoril vzťah k Brnu, ktoré mi dalo šancu.“

Ján Lašák pred rokom povedal, že vám možno uškodil ostrý jazyk, keď ste kritizovali pomery v slovenskom hokeji. Hovorili ste o neplatnej licencii Zvolena aj o majiteľovi klubu z Detvy Róbertovi Ľuptákovi, ktorý vylieval na divákov pivo. Povedali ste o ňom, že sa správa ako dobytok. Vnímate to podobne, že vám tie slová uškodili?

„Mám si dávať pozor na jazyk, aby som si neuškodil? Nie som ten typ, ktorý by sa za niečo schovával.