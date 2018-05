Zvolen zostupuje do tretej ligy. Rezerva Žiliny strelila dva góly v posledných minútach

V dôležitom poslednom domácom stretnutí museli Zvolenčania zvíťaziť nad rezervou Žiliny, ak chceli pomýšľať na záchranu v druhej lige.

13. máj 2018 o 20:51 (mim)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



MFK Zvolen - MŠK Žilina B 0:2 (0:0)

Góly: 89. Klec, 90. Balaj. ŽK: 1 – 0. Rozhodoval Mastiš, 111 divákov.

Zvolen: Gábriš – Jovanović, Šimko, Kotora, Lupčo, Slovák, Bellay (58.Pavlík), Tóth , Gonçalves (14. Budinský), Bencz (71. Psársky), Gregáň

Prečítajte si tiež: Ján Hazucha víťazom svojej kategórie na maratóne v Prahe

Obe mužstvá začali opatrne, hralo sa v strednom pásme a v úmornom teple sa do šance dostali prví hostia, vystužení v zostave i hráčmi prvoligistu. Domáci pozorne bránili, Žilinčania sa snažili kombinovať a držať loptu na svojej polovici. Faulami v zárodku akcií brzdili domácich v tlaku. Tréner Zvolena už v prvej štvrťhodine musel striedať zraneného Gonçalvesa.

Slovák mieril tesne vedľa po akcii Gregáňa a potom pohrozili hostia po strele Kovaľa, ktorá trela žrď Gábrišovej brány. Gólman MFK zlikvidoval potom aj gólové strely Kleca, Chribika a nepustil ani tutovku po prieniku Bichakhchyana. Zvolen kontroval dvomi prienikmi, po ktorých minula lopta v čistých šanciach, najprv po hlavičke a potom po strele Tótha, o milimetre bránu už prekonaného Leška. Do polčasu sa už stav nemenil, aj keď sa to pokúšal zmeniť Jovanović, no po prieniku obranou získal iba roh.

Do druhého dejstva nastúpili domáci útočne, no nevyťažili vytúžené vyrovnanie ani po opakovaných šanciach Kotoru, Šimka, Slováka, Gregáňa i Pavlíka. Diváci sa búrili po ruke v pokutovom území, domáci nevyťažili gól ani zo série rohových kopov v závere. Naopak, v záverečných minútach v snahe skórovať otvorili obranu a skúsený súper využil dva brejky. Zvolen tak prišiel o ďalšie potrebné body. Rozhodlo sa tak o druhom zostupujúcom z druhej ligy, je ním Zvolen...

MFK Zvolen živil šancu na remízu až do 89. minúty, všetko sa zmenilo v priebehu necelých dvoch minút. Rezerva Žiliny sa dotiahla v tabuľke na Lokomotívu Košice, zatiaľ čo Zvolen už nezmaže štvorbodovú stratu v poslednom kole na Bardejov, ktorý drží prvú nezostupovú pozíciu.