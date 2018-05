Vyhral prestížny Memorial Cup, skúsil NHL, zahral si na MS: Andrej Podkonický oslávil 40 rokov

Bývalý úspešný hokejový útočník a nový tréner HKM Zvolen oslávil 40 rokov.

13. máj 2018 o 15:07 Stanislav Černák

ZVOLEN. Rodák spod Pustého hradu, úspešný hokejista a tréner – Andrej Podkonický oslávil 9. mája 40 rokov. Andrej sa narodil do hokejovej rodiny, jeho otec Ján bol takisto úspešným hráčom a neskôr aj trénerom.

Od úvodných tréningov Andrej na ľade vynikal. Tak ako jeho otca, aj jeho to ťahalo dopredu. Na krídlo. Presnejšie ľavé krídlo. Ako každý chlapec aj on sníval o NHL. Draftovaný bol v roku 1996 klubom St. Louis Blues v 8. kole zo 196. miesta. Počas prípravných zápasov a kempov bluesmanov sa stretol aj s vtedajšou slovenskou légiou Pavlom Demitrom, Michalom Handzušom a Ľubošom Bartečkom. V roku 1998 dosiahol na svoj najväčší zámorský úspech. V súťaži WHL získal s tímom Portland Winterhawks cenený Memorial Cup, čo je juniorskou obdobou Stanley Cupu. Podkonický sa navyše dostal aj do all stars tímu CHL Memorial Cupu.

Za St. Louis však v najprestížnejšej lige sveta neodohral ani jeden zápas. Bol vymenený do Floridy Panthers, za ktorú v sezóne 2000/2001 odohral 6 zápasov, počas ktorých strelil jeden gól. Andrej sa rozhodol pre návrat do Európy. Pôsobil vo fínskej lige, potom hral za Slovan Bratislava, s ktorým získal slovenský majstrovský titul, a hral aj za nemecký Iserlohn.

Do najprestížnejšej ligy sveta sa vrátil ešte raz. V roku 2003 podpísal zmluvu s Washingtonom Capitals, za ktorý ale odohral len dva duely. Keď sa do jeho zostavy nepresadil, definitívne sa vrátil do Európy. Najdlhšie pôsobil v Liberci. Skúšal šťastie aj v Rusku v tíme Viťaz Čechov, za ktorý odohral jednu sezónu a potom sa vrátil späť do Liberca. Pod Ještědom strávil krásnych sedem sezón. V Česku pôsobil ešte krátko v Brne a Mladej Boleslavi. V sezóne 2012/2013 sa pobral domov do Zvolena, kde bol jednou z hlavných opôr majstrovského kádra HKM. Aktívnu hráčsku kariéru definitívne ukončil v sezóne 2014/2015.

Podkonický reprezentoval Slovensko na troch svetových šampionátoch. V roku 2007 v Rusku, v roku 2008 v Kanade a poslednýkrát sa na veľkom podujatí predstavil na MS v roku 2010 v Nemecku.

Andrej Podkonický pri hokeji ostal aj po skončení aktívnej kariéry. Najskôr pôsobil ako asistent trénera vo Zvolene, v uplynulej sezóne zastával tento post v Žiline. Nadchádzajúca sezóna bude jeho premiérová na poste hlavného kormidelníka. Budeme mu držať palce.