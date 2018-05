Beh Sliačskym chotárom ovládli favoriti

Výsledky podľa kategórií:

Muži do 40 rokov, 12,5 km: 1. Matej Schieber, Zvolenská Slatina, 46:03, 2. Roman Vajs, mintal.sk, 46:55, 3. Miroslav Hraško, Zolná, 48:55. Muži do 50 rokov, 12,5 km: 1. Ján Pockľan, ŠK Hrachovo, 49:55, 2. Andrej Bramuška, Bučina-ddd, 52,19, 3. Štefan Gregor, Banská Štiavnica, 52:30. Muži do 60 rokov, 8 km: 1. Vladimír Buchal, AK Mšk Žiar nad Hronom, 32:47. Muži do 70 rokov, 8 km: 1. Peter Vilhan, Sliač, 36:33. Muži nad 70 rokov, 8 km: 1. Stanislav Skačan, Bežci Šaľa, 40:05. Ženy do 35 rokov, 8 km: 1. Jana Martinská, 32:29, 2. Kristína Resslová, Simba, 38:12, 3. Daniela Chrančoková, 38:18. Ženy nad 35 rokov, 8 km: 1. Anna Zvarová, Svetielko Nádeje, 36:14, 2. Iveta Furáková, Svetielko Nádeje, 37:12, 3. Zuzana Schieberová, Zv. Slatina, 41:36.