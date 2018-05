Primusová, Franko a Peničková s cennými kovmi

Celú výpravu AK Danica Zvolen tvorilo šestnásť ľudí. Bol krásny, slnečný, prvomájový deň a súťažilo sa na tartanovom povrchu 400 m atletického oválu v Košiciach.

10. máj 2018 o 13:53 (ak)

KOŠICE/ZVOLEN. Medzinárodné preteky Slávie TU vo viacbojoch a hodoch v Košiciach začali už od rána. Zstavu zvolenských atlétov tvorilo sedem statočných: Paulína Peničková, Liliana Primusová, Tamara Danková, Tomáš Franko,Timon Sirota, Tatiana Trnková a Ľubica Bošeľová. A veruže podali úžasné výkony vo viacerých disciplínach a kategóriách.

Traja zo siedmich pretekárov AK Danica Zvolen získali na tomto už 5. ročníku pretekov cenné medaily. Zvyšní štyria pretekári sa umiestnili na pekných, aj keď nebodovaných miestach.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Medailisti

Liliana Primusová, pretekajúca za prípravku dievčat skončila suverénne na 1. mieste a to s celkovým počtom 1453 bodov. Bola prvá v hode kriketkou, nedala svojim súperkám žiadnu šancu, keď ich prekonala v priemere o viac ako 10 metrov a to vzdialenosťou 20,38m. Prvá bola aj v behu na 400 m s časom 1:24,7, kde zvíťazila taktikou, štart-cieľ. Zvíťazila aj v skoku do diaľky, kde posledným skokom prekonala vzdialenosť 345 cm. Druhá skončila v behu na 60 m, kde podľahla domácej pretekárke TU Slávie Košice Barbore Géciovej, avšak iba o 0,13 sekundy, s časom 10,69 s.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Sliačski žiaci majstrami Slovenska v bedmintone

Tomáš Franko, v kategórii najmladší žiakov získal taktiež krásne celkové prvé miesto. V behu na 60 m s výkonom 9,72 s skončil na prvom mieste, skok do diaľky a výkon 389 cm zaručil priebežné prvé miesto. Hod kriketkou celkom nevyšiel a výkon 21,27 stačil na tretie miesto v tejto disciplíne. No záverečný beh na 600 m a výkon 2:03,41 min. mu zaručil zaslúžené celkové prvenstvo.

Paulína Peničková, najstaršia z trojice medailistov získala krásne tretie miesto v kategórii mladších žiačok. Výkon 8,88 v behu na 60 m, 399 cm skok do diaľky, 29,34 m hod kriketovou loptičkou a čas 2:05,5 v behu na 600m po sčítaní bodov súčtom 1654 jej zabezpečil bronz.

Atléti AK Danica Zvolen zožali pri odovzdávaní cien najväčší aplauz. Ten bol spôsobený bezprostredným fandením kamarátov a rodičov z tímu. Fandenie však nebolo limitované iba na odovzdávanie ocenení. Celý tím, počas celého dňa preukazoval veľkú súdržnosť, navzájom sa všetci podporovali a držali si palce. Bolo úžasné sledovať ako deti podporovali jeden druhého. Tímový duch sa naozaj nedal prehliadnuť. A o to vlastne ide. Byť v kolektíve, hýbať sa, mať rád a tešiť sa.