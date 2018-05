Severské krajiny majú čo ponúknuť, hovoria mladí cestovatelia zo Slovenska

Pozrieť si farebné budovy v Kodani, mrakodrap v Malmö, či ísť cez most raz nad vodou a o chvíľu pod ňou. Toto všetko a oveľa viac zažijete len v Škandinávii.

12. máj 2018 o 10:48 Adriana Antolová

Sme partia mladých ľudí, ktorí obľubujú cestovanie a užívajú si krátke výlety po krajinách so zaujímavou kultúrou a nádhernou prírodou. Podstatné pre nás je, aby sme za čo najkratší čas videli všetko, čo destinácia ponúka a nestálo nás to „majland“.

Tento raz sme si zaleteli do švédskeho Malmö a jednou cestou zvrtli aj hlavné mesto Dánska. Najlacnejší spôsobom, ako sa dostať do Škandinávie, je letieť určite nízkonákladovými spoločnosťami.

Naša cesta sa začala už na Katovickom letisku. Severské štáty majú pre nás svoje osobité čaro. Vlani sme okúsili Oslo, ktoré nás uchvátilo, a preto sme si šli pozrieť ďalšie krásy severu.

Kedysi dánske, dnes švédske

Malmö leží na južnom pobreží Švédska, je tretím najväčším mestom a zároveň jedným z najstarších a najrozvinutejších. Kedysi patrilo Dánsku, neskôr však prešlo pod správu Švédska, ale dodnes sa v meste zachoval zvláštny dialekt, ktorému viac rozumejú Dáni než Švédi.

Toto mesto je príkladom „multikulti“. Obýva ho rôznorodá zmes ľudí, predovšetkým prisťahovalcov, ktorí sem zavítali z neďalekého Dánska či z Balkánu, Poľska a Iraku. Turistov ohúri miestna architektúra, ktorá je spojením novodobých moderných stavieb so starobylými renesančnými budovami. Nás teda dostala.

Obdivuhodnou stavbou je mestská verejná knižnica, ktorá zlučuje architektúru minulosti s tou z prítomnosti. V modernej viacpodlažnej budove si môžete vypiť svoju rannú šálku kávy a pritom si prečítať pár strán z knižočky, sediac v mäkkom kresle. Zaujímavosťou je, že v miestnej knižnici okrem tisícky kníh nájdete tiež CD či DVD a od roku 2016 požičiavajú aj videohry, v čom si držia v štáte prvenstvo.

Mrakodrap šampión

Bolo by nevhodné opomenúť aj iné rarity mesta, napríklad taký mrakodrap TuningTorso, ktorý je najvyššou obytnou budovou v Škandinávii a zároveň šampiónom vo výške v Európe. Navrhol ho španielsky architekt Santiago Calatrava v štýle dekonštruktivizmus, ktorý je charakterizovaný ako moderný štýl s tvarovou deformáciou, nepravidelnosťou tvarov a narúšaním základných elementov architektúry. Proste chaos.

Našou ďalšou zastávkou na prechádzke mestom bol Malmöhus, najstarší zachovaný renesančný zámok. Chvíľu sme si oddýchli aj v pôvabnom malomestskom parku s veľkým počtom exotických stromov – Kungsparken, nachádzajúcim sa hneď vedľa Slottsparken, ďalšieho mestského parku s otvorenými trávnatými porastmi a veľkými lesmi.

Pre každého niečo

V meste či v jeho blízkosti je čo obzerať. Na svoje si prídu cestovatelia rôznych chutí. Či už ste skôr na históriu a architektúru, alebo sa snažíte strániť masovkám a uchýlite sa radšej do prírody. Vedeli ste, že asi hodinku cesty autom od Malmö leží mesto Ystad, ktoré má svoj vlastný Stonehenge? Ak nie a do Švédska sa ešte len chystáte, určite si to poznačte do svojho itinerára.

Nad vodou aj pod vodou

Öresunský most spája dva štáty a je ideálnou voľbou prechodu medzi švédskym mestom Malmö a dánskou Kodaňou. Tento závesný most s dĺžkou 16 kilometrov je najdlhším kombinovaným mostom v Európe a zároveň jedným z najväčších vo svete.

Prechádza celým Sundským prielivom, je dvojpodlažný, na povrchu je štvorprúdová cesta a v spodnej časti dvojkoľajová železničná trať, kde vlaky premávajú rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu. V jednom okamihu sme sa na ceste autom pozerali na Baltické more a v ďalšom sme šli do tunela, ktorý viedol popod vodu. Áno, je to unikát svojho druhu.

Farebné domčeky, kde býval aj Andersen

Síce stálo Dánsko až na chvoste nášho cestovateľského záujmu, ostali sme z neho milo prekvapení, pretože Kodaň nám ponúkla rozmanitý celodenný program, plný zaujímavých atrakcií. Tou najznámejšou je socha malej morskej víly, umiestnenej na kameni pri vode.

Málokto vie, že má viac ako 100 rokov a jej autor sa nechal inšpirovať rovnomennou rozprávkou od miestneho spisovateľa. Ak dostanete bláznivý nápad urobiť si s ňou selfičko, mali by ste byť obzvlášť opatrný, aby ste sa nepošmykli a nečľupli do vody.

Keď sa povie Kodaň, každý si ako prvé predstaví farebné budovy pri prístave. Práve Nyhavn hlavnému mestu dodáva ten správny šmrnc. Inak, vedeli ste, že v dome číslo 20 tvoril Hans Christian Andersen rozprávky, ktoré s nami žijú až dodnes? Túto ulicu zrejmé miloval, žil tu viac než 20 rokov.

Pre tých bláznivejších, ktorí zbožňujú adrenalín v krvi, alebo pre rodiny s deťmi je v Kodani k dispozícií zábavný park Tivoli so starými atrakciami, skombinovanými s novinkami, ktoré sa postarajú o váš celodenný program plný prekvapení.

Našou poslednou zastávkou v hlavnom meste Dánska bola vojenská pevnosť Citadela. Vznikla v polovici 17. storočia ako obrana kodanského prístavu a v súčasnosti ju vojaci využívajú ako obytné a kancelárske priestory. Za valom je ukrytý park, ktorý na prvý pohľad u viacerých z nás vyvolal pocit, že sme na zlej adrese. Pripomínalo nám to Osvienčim. Asi za to mohli dlhé tehlové budovy, usporiadané jedna vedľa druhej.

Lepšie platy a rovnako drahé potraviny

Šokujúce pre nás bolo aj to, že Švédsko a Dánsko nám neprišli extra predražené. Oproti Oslu, kde sme za bagetu na letisku zaplatili osem eur, nás veľký obed v nákupnom centre v Malmö stál zhruba toľko. Ani potraviny v supermarketoch neboli drahé, ceny asi ako u nás.

Rozdielne sú už len naše platy. Priemerná mzda v severských krajinách sa s tými slovenskými nemôže rovnať. Dánsko je spomedzi európskych krajín úplným lídrom. Nezaostávajú ani ostatní Škandinávci. Švédsko eviduje v minulom roku priemernú mzdu necelých 2500 eur. Väčšina z nás môže o takých platoch akurát tak snívať.