Cyklistov na cestách pribúda, niektorí si aj vypijú

Polícia hovorí o najčastejších chybách a pripomína, čo sa nesmie.

8. máj 2018 o 9:18 MOJ

ZVOLEN. Rovnako ako autá musia mať povinnú výbavu, aj bicykel musí spĺňať určité podmienky, aby ste s ním mohli vyraziť na cesty. Dôležité sú účinné brzdy, odrazové sklá, prilby aj reflexné prvky, ktoré už neraz zachránili život. V prípade cyklista verzus auto totiž ťahá vždy za kratší koniec menej chránený účastník.

„Reflexné prvky odrážajú svetlo v úzkom kuželi späť k zdroju, a to až na vzdialenosť okolo 200 metrov,“ podotýka krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

„Výrazne zvyšujú viditeľnosť v tme a pri zníženej viditeľnosti. Reflexný materiál je v noci vidieť na 3-krát väčšiu vzdialenosť než biele oblečenie a viac ako 10-krát než modré oblečenie,“ dodáva.

Medzi najčastejšie chyby cyklistov patrí podľa nej jazda bez svetiel, bez reflexných prvkov, jazda na bicykli mimo obce bez prilby.

„Výnimočná nie je ani jazda v skupinkách vedľa seba, jazda po nesprávnej strane vozovky či bicyklovanie pod vplyvom alkoholu,“ hovorí Faltániová.

Aj pre cyklistov platí zákaz pitia alkoholu na cestách. Vypiť si môžu, ale len v zastavanom území obce alebo na cestičke pre cyklistov. Množstvo alkoholu v ich organizme nesmie presiahnuť hodnotu pol promile, inak im hrozí pokuta až do výšky 800 eur.

Kvôli májovej kampani Do práce na bicykli vydali policajti pre vodičov motorových vozidiel upozornenie o prírastku bicyklov na cestách. Vodiči by mali udržiavať dostatočný bočný odstup od cyklistov pri ich predchádzaní, a taktiež pri odbočovaní vpravo dať cyklistom prednosť v jazde, to však neplatí pre vodiča električky.

Cyklista však tiež musí dbať o svoje bezpečie, sledovať aj okolie a vždy sa presvedčiť o bezpečnom prejazde. Tiež musí vodičom dať včas a jasne vedieť, že ide zmeniť smer jazdy.

Polícia radí

Ako správne jazdiť. Cyklisti jazdia po krajnici alebo po okraji vozovky, a to jednotlivo za sebou. Dvaja cyklisti vedľa seba môžu ísť len po cestičke pre cyklistov a aj to len vtedy, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.

Za zníženej viditeľnosti musia mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Poučte aj svoje deti. Deti mladšie ako 10 rokov môžu na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej aj lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov.

Mimo obce musia mať cyklisti ochrannú prilbu, na deti do 15 rokov sa táto povinnosť vzťahuje aj pri jazde v obci.

Ak rodičia berú dieťa na výlet bicyklom, dieťa treba mať vždy pred sebou na očiach.

Čo sa nesmie. Jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla (napríklad nákupné tašky zavesené na riadidlách). Pozor aj na nesprávnu jazdu cez križovatku (nedanie prednosti v jazde), pripomína polícia.