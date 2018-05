Zvolen môže mať jedinú ziskovú plaváreň na Slovensku, tvrdia aktivisti

Poslanci sa sporia pre krytú plaváreň už 12 rokov. Zástancovia päťdesiatky prišli s číslami, ktoré podľa nich mesto nezruinujú.

7. máj 2018 o 16:46 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Zvolenská plaváreň z roku 1965 je v havarijnom stave, výstavba novej je v patovej situácii už dvanásť rokov.

V minulosti sa poslanci sporili o to, či rekonštruovať súčasnú, ktorá stojí v centre mesta, alebo postaviť novú niekde na jeho okraji. Robili prepočty a rozhodnutia menili.

Dnes sa už definitívne zhodli aspoň na tom, že postavia novú, vybrali aj miesto, no tak skoro sa jej ľudia nedočkajú. Spornou je dĺžka bazéna. Kým časť poslancov uprednostňuje 50-metrový, za ktorý bojujú aj plavecké kluby, druhá časť preferuje z ekonomických dôvodov 25-metrový.

Krytá plaváreň má v budúcnosti stáť v lokalite Bariny pri najväčšom sídlisku Západ, kde mesto práve začína s prípravnými prácami na výstavbu letného kúpaliska. Časom tu má vyrásť relaxačno-športová zóna, ktorá počíta aj s viacerými športovými ihriskami.

„Ak by sa mala postaviť rekreačná dvadsaťpäťka, nech sa radšej nestavia nič. Sú to vyhodené peniaze nás všetkých,“ hovorí predseda jedného z plaveckých klubov Vladimír Štiasny.

„So zavedením ekonomicky najefektívnejšieho a ekologicky najprijateľnejšieho zdroja tepla bude prevádzka 50-metrového bazéna lacnejšia ako dnes stojí prevádzka 25-metrového,“ dodáva.

Štiasny: Päťdesiatka mesto nezruinuje

Na Barinách zatiaľ nie je žiadny centrálny zdroj tepla, poslanec Miroslav Sližik podotýka, že ak by sa v lokalite vybudoval, znamenalo by to pre všetky nové objekty aj v budúcnosti povinnosť pripojiť sa na odber k tomuto zdroju.

Keďže lokalita sa na výstavbu ešte len pripravuje, rozhodnutie podľa nich o spôsobe zdroja tepla musí padnúť teraz.