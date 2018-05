Sebechleby poriadne prekvapili Očovú, O. Lúka s Babinou si body podelili

O postup do piatej ligy si to rozdajú tri tímy. H. Nemce, Bzovík a Dudince. Zaujímavá situácia je aj v čele tabuľky II. triedy.

8. máj 2018 o 9:42 Stanislav Černák

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



I. trieda – 20. kolo

V. Pstruša – Zv. Slatina 3:1 (2:0)

Góly: Chamula (11 m), Urbaník, Budai – Mich. Mlynár (11 m)

V. Pstruša: Valocka – Chamula, Kučera, Urbaník, Výboh, J. Marcinek, Tkáč, M. Marcinek, Budai, Ostrihoň, Gondáš (Ďuriš)

Zv. Slatina: Slovák – Almásy, Holubek, Žákovič, Plesník, Matúš, Maliník, Kubovský, Kuchárka, Mich. Mlynár, Baran (Libiak)

Domáci mali do stretnutia raketový vstup, už v 2. minúte mali možnosť kopať pokutový kop, ktorý premenil Mário Chamula. V 13. minúte sa radovali opäť, úspešným strelcom bol Urbaník. Tretí gól pridali domáci až po zmene strán v 71. minúte. Výsledok v závere stretnutia zo strany hostí už len kozmeticky upravil Michal Mlynár, keď sa nemýlil z bieleho bodu.

Kriváň – Budča 2:3 (2:1)

Góly: Haring 2 – Halama 2 Orságh

Hosťujúca Budča nezachytila úvod zápasu, ešte sa nestihla na ihrisku poriadne ohriať a Kriváň vyhrával v 16. minúte už 2:0, keď oba presné zásahy vsietil Haring. Hostia sa postupne dostávali do tempa, čo vyústilo v 39. minúte na znižujúci gól v podaní Halamu. Ten istý hráč vyrovnával v 63. minúte. Budča dokonala obrat v 78. minúte, úspešným strelcom bol Orságh.

Bzovík – Látky 2:1 (2:1)

Góly: Augustín 2 – J. Kubiš

Zaujímavý zápas sa hral v Bzovíku. Súper z Látok prilákal až 300 fanúšikov. V 24. minúte premenil štandardnú situáciu Jaroslav Augustín – 1:0. Ten istý hráč sa presadil aj druhýkrát, v 43. minúte. Už keď sa zdalo, že do šatní pôjdu domáci s dvojgólovým náskokom, udreli aj hostia. V poslednej minúte prvého dejstva skóroval Ján Kubiš. Dobrý futbal sa hral aj v druhom polčase, výborná divácka návšteva však už gól nevidela a Bzovík si pripísal dôležité tri body.

Podzámčok – H. Nemce 1:5 (1:4)

Góly: Kindernaj, Šnek, Paľov, Pavlenda (11 m), Dinh – Korpáš

Líder najvyššej oblastnej súťaže a hlavný ašpirant na postup do V. ligy od úvodu potvrdil papierové predpoklady. O zisku troch bodov rozhodol už v prvom polčase, keď dokázal streliť štyri góly. Tesne pred záverečným hvizdom sa presadili aj domáci zásluhou Korpáša. Piaty gól H. Nemiec strelil striedajúci Dinh v 84. minúte.

D. Huta – Dudince 0:4 (0:0)

Góly: Strieborný 2, Harach, Vankovic

Aj Dudince potvrdili úlohu favorita, aj keď po prvom polčase to ešte tak nevyzeralo. Domáci Huťania dokázali držať bezgólový stav až do 62. minúty, keď sa presadil Strieborný. Dudince potom pridali ďalšie tri góly a zaslúžene si odviezli tri body.

Stožok – Sliač 3:1 (1:1)

Góly: P. Klimo 2, Melicher – Jesenský

Vyrovnané prvé dejstvo vyjadruje aj gólový stav. Domáci šli do vedenia v 35. minúte, keď sa presadil Patrik Klimo. O 5 minút na to vyrovnával Jesenský. Aj po zmene strán sa pokračovalo vo vyrovnanej hre, až neskôr začali mať viac z hry domáci. V 77. minúte naklonil misky váh na stranu Stožka Melicher. Definitívne spečatil zisk troch bodov pre domácich druhým gólom v zápase Klimo.

Sebechleby – Očová 5:0 (2:0)

Góly: Melišek, Štímel, Gembický, Mäsiar, Bohuš

V Sebechleboch sa zrodilo najväčšie prekvapenie kola. Domáci futbalisti dokázali päťkrát prekonať brankára Očovej a pripísali si na svoje konto druhé víťazstvo v sezóne. A to ešte Štímel nepremenil pokutový kop v prvom polčase.

Dohrávky 14. kola (1.5.): V. Pstruša – Kriváň 0:3, Stožok – Očová 2:1, D. Huta – Bzovík 1:2, Zv. Slatina – Látky 2:1

1. H. Nemce 19 15 2 2 69:11 47

2. Bzovík 18 14 2 2 55:28 44

3. Dudince 20 13 3 4 58:31 42

4. Látky 19 10 5 4 47:18 35

5. Stožok 19 9 5 5 41:32 32

6. Kriváň 19 9 4 6 37:36 31

7. V. Pstruša 19 7 4 8 33:40 25

8. Zv. Slatina 19 7 3 9 31:37 24

9. Budča 18 6 6 6 31:37 24

10. Sliač 19 6 2 11 27:36 20

11. Očová 19 5 3 11 28:44 18

12. D. Huta 19 4 5 10 18:45 17

13. Podzámčok 19 3 2 14 18:54 11

14. Sebechleby 20 2 0 18 23:67 6

II. trieda – 16. kolo

Pliešovce B – Senohrad 8:2 (2:0)

Góly: Paľov, Palovič 2, Filip, Ihring, Sečkár, Balkóci, F. Turan – Jambrich, Slúka

Rezerva štvrtoligových Pliešoviec si poľahky poradila so Senohradom. Po prvom dejstve viedli domáci 2:0, vrece s gólmi sa roztrhlo až v druhom polčase.

H. Tesáre – V. Pstruša B 0:1 (0:0)

Gól: Válovčan

V súboji tímov z druhej polovice tabuľky v prvom polčase gól nepadol. O všetkom rozhodla 58. minúta, po druhej žltej karte sa porúčal pod sprchy domáci Majdák. Po jeho faule hostia zahrávali štandardnú situáciu, ktorú využil Válovčan. Keďže H. Tesáre dohrávali zápas s 10 hráčmi v poli, sily na vyrovnanie im už neostali. Nepomohli im ani záverečné striedania. Hostia vďaka tomuto víťazstvu preskočili v tabuľke práve svojho súpera.

O. Lúka – Babiná 2:2 (0:2)

Góly: Rapač, Gažo – Randis 2

V šlágri II. triedy sa stretli prvé dva celky tabuľky. Prvý polčas patril hosťom z Babinej, dvakrát sa presadil Randis. Po zmene strán prevzali iniciatívu domáci, ktorí zásluhou Rapača a Gaža vyrovnali. Do záverečného hvizdu už gól nepadol, a tak si mužstvá body podelili. Ostrolúčania po tejto remíze klesli na tretie miesto v tabuľke.

V. Lúka – Dudince B 2:7 (1:2)

Góly: B. Kováč 2 – J. Bartoš, Löffler, A. Farion 4, Mažgút

Domáci zaskočili favorita už v 2. minúte, keď skóroval Bohuš Kováč. Hostia sa dostávali do tempa pomalšie, ale aj to im v prvom polčase stačilo na to, aby výsledok otočili. Po zmene strán to už bola jasná záležitosť rezervy Dudiniec, nezastaviteľný bol najmä Alexander Farion, ktorý strelil štyri góly.

1. Babiná 13 8 3 2 48:18 27

2. Dudince B 12 8 2 2 41:18 26

3. O. Lúka 12 7 5 0 29:10 26

4. Pliešovce B 13 8 1 4 32:17 25

5. Sielnica 12 5 3 4 33:17 18

6. V. Lúka 12 3 4 5 16:27 13

7. V. Pstruša B 13 2 3 8 10:36 9

8. H. Tesáre 12 2 3 7 13:43 9

9. Senohrad 13 0 2 11 17:53 2