Kováčovej sa nepáčili dve červené karty, odvolala sa a uspela. Lieskovec nesúhlasí

V dohrávanom stretnutí V. ligy skupiny C medzi Lieskovcom a Kováčovou sa zrodil nečakaný výsledok, keď domáci tím zdolal ašpiranta na postup. Klub z kúpeľnej obce nebol spokojný s výkonom arbitrov.

6. máj 2018 o 16:40 Stanislav Černák

LIESKOVEC. Prvomájový piatoligový súboj medzi Lieskovcom a Kováčovou skončil víťazstvom domácich 2:1, hlavný rozhodca Marek Antalík v ňom udelil až 7 žltých kariet (5 na strane domácich, 3 na strane hostí) a dve červené karty pre hráčov Kováčovej.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kováčová sa derie do čela piatej ligy, Krupina zaskočila Lovču

Do vedenia šli hostia už v 13. minúte, štandardnú situáciu premenil Kalutskyi. Hneď v úvode druhého polčase vyrovnával na 1:1 domáci Krčmárik. Približne od druhej polovice druhého dejstva sa začala stupňovať nervozita. V 65. minúte videl červenú kartu hosťujúci Turák za stiahnutie Krčmárika za dres v gólovej príležitosti. V 82. minúte, ktorá rozhodla o osude celého zápasu prišiel ďalší sporný moment. Pod sprchy sa porúčal Karpa z Kováčovej za hranie rukou v pokutovom území, pri ktorom mal zmariť dosiahnutie gólu. Penaltu premenil domáci Gajdoš.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Hostia s výsledkom a ani verdiktmi rozhodcov neboli vôbec spokojní. Kováčová ihneď po dohrávke podala sťažnosť na Komisiu rozhodcov. Prezident Volko nám poskytol stanovisko Komisie rozhodcov SsFZ, ktoré prinášame v plnom znení.

„KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k vašej sťažnosti: V 65. minúte rozhodca nesprávne udelil hráčovi H č. 6 Martin Turák 1151855 ČK za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres. V danej situácii nešlo o vyloženú gólovú príležitosť. Bod sťažnosti opodstatnený. V 82. minúte rozhodca nesprávne udelil hráčovi č.9 Miroslav Karpa 1381603 ČK za HNS, zmarenie dosiahnutia gólu nedovolenou hrou rukou. V danej situácii nešlo o zmarenie dosiahnutia gólu. Bod sťažnosti opodstatnený. R a DZ boli riešení v zmysle dokumentu Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci SsFZ.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Dedinské štadióny: V Očovej využívajú areál aj na folklór, pekné prostredie v Trnavej Hore

Oslovili sme aj druhú stranu. „Prvá červená karta bola určite oprávnená. Druhá červená karta, bola na rozhodnutí rozhodcu v danom okamihu. Či lopta išla na bránu alebo nie, to nedokáže posúdiť nik. Je to zdokumentované, video máme na klubovom facebooku,“ povedal Radoslav Lietava, vedúci tímu OŠK Lieskovec a pokračoval: „S rozhodnutím komisie nesúhlasíme. Jednoducho vyhralo lepšie mužstvo, nechápem prečo sa ide okolo toho robiť haló. Kováčová dá dve odvolania, uznajú im obe. Ale keď dajú odvolanie iné tímy, nik im ich neuzná.“

Tak či onak, na konečnom výsledku tohto stretnutia a plnom bodovom zisku to už nič nezmení. Bola by škoda, ak by takáto situácia rozhádala dva kluby, ktoré si navzájom pomáhajú.

Na záver vám ponúkame aj video s inkriminovaným momentom. Ide o situáciu z 82. minúty a Karpovu ruku. Posúďte sami, či červená karta bola oprávnená ....