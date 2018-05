Dva zlepené góly Šamorína rozhodli o ďalšej prehre Zvolena

Po prehre v Šamoríne, to v najbližšom stretnutí Zvolena bude pre zverencov trénera Süttöa zápas jari. Ak sa chcú udržať v druhej lige, musia bezpodmienečne zvíťaziť.

6. máj 2018 o 12:40 (mas, sč)

FC ŠTK Fluminense Šamorín – MFK Zvolen 3:1 (1:0)

Góly: 44. Da Cunha Neto (11 m), 56. Sabler, 57. Barbosa – 84. Tóth. ŽK: 1 – 3. Rozhodoval: Sedlár – 375 divákov

Šamorín: Hajdúch – Šmehyl (78. Soares), Ágh, Sabler, Pončák, Da Cunha Neto (78. Santos), Martins, Mezovský, Marič-Bjekič, Štrbák, Barbosa (69. Pančík)

Zvolen: Gábriš – Jovanovič, Šimko, Kotora, Budinský, Lupčo, Bellay (65. Kanuščák), Jamrich, Tóth, Goncalves (46. Slovák), Bencz (46. Psársky)

Prečítajte si tiež: Najprv chytil vymyslenú penaltu, potom útočil. V snahe vyrovnať nepomohol Zvolenu ani brankár

V slnečnom, no veternom počasí, sa v Šamoríne hral priemerný druholigový futbal. Hostia domácich v prvom polčase absolútne zaskočili. Hýrili pohybom a vysokým napádaním nedovolili im hrať ich typický kombinačný futbal.

Bohužiaľ, Zvolenčania nedokázali využiť niekoľko dobrých gólových príležitosti, ako napríklad Budinský po centri Bencza už v 2. minúte. Následne v 4. minúte zahrával Lupčo z ľavej strany priamy kop, na loptu naskakovali až štyria Zvolenčania, no opäť bez gólového efektu. Domáci v prvej polhodine vôbec Gábriša neohrozili a Zvolen napriek tomu, že mal viac z hry, dopláca na jarnú streleckú nemohúcnosť.

A tak podľa známeho „ chudobnému aj z hrnca vykypí“, skóre otvorili domáci. Po autovom vhadzovaní zbytočne stratili hráči MFK loptu, domáci sa dostali do rýchleho protiútoku, Bellay prehral bežecký súboj s Barbosom, ktorý sa rútil sám na Gábriša. Hosťujúci brankár sa pádom pod nohy domáceho útočníka snažil zachrániť situáciu, no nasledovala oprávnená penalta a Neto otvoril skóre.

Dva zlepené góly v druhej desaťminútovke druhého polčasu však rozhodli o osude zápasu. Najskôr Bellay neustrážil Barbosu, nasledoval center do šestnástky hostí, kde najskôr dezorientovaný Šimko prihral loptu Sablerovi, no Jamrich ešte loptu odkopol. Nasledovala spätná padajúca lopta do pokutového územia, kde sa trojica Šimko, Jamrich a Bellay ponúkala, kto loptu uprace do bezpečia a tak si ju vzal domáci Sabler, ktorý posunul Šamorín do dvojgólového vedenia.

O minútu opäť mikrosúboj Bellay – Barbosa, ktorý znova vyhral Barbosa a nedal Gábrišovi šancu – 3:0. O osude zápasu tak bolo rozhodnuté. Šesť minút pred koncom zužitkoval presný center Jamricha aktívny Viktor Tóth, ktorý korigoval výsledok na konečných 3:1. Hráčov MFK tak čaká v nedeľu 13. mája zápas jari, v ktorom musia poraziť rezervu Žiliny, ak chcú pomýšľať na záchranu v súťaži.