Aj malý futbal dokáže nadchnúť, vo Zvolene sa konali dva turnaje súčasne (+ FOTO)

Zvolenskí „malí futbalisti“ postupne zvyšujú a stupňujú kvalitu usporiadaných turnajov.

5. máj 2018 o 13:43 (mim)

ZVOLEN. Po pravidelných turnajoch, ktoré sa už stali, či postupne stávajú tradíciou, pripravili nielen pre svojich priaznivcov nezvyčajné ojedinelé športovo-spoločenské podujatie v priestoroch areálu štadióna MFK Zvolen. Areál MFK Zvolen hostil dva turnaje v malom futbale s množstvom sprievodných akcií určených celým rodinám.

Na umelej tráve MFK sa 1. mája konal viac ako osem hodinový maratón v malom futbale. A to začlenených do dvoch turnajov, aké sa zatiaľ v ére malého futbalu vo Zvolene, či na Slovensku ešte nekonali. Medzinárodný turnaj klubových mužstiev v malom futbale L-TRADE CUP za účasti dvoch najlepších Českých a šiestich popredných slovenských mužstiev a Medzinárodný turnaj reprezentačných výberov malom futbale BOXO CUP za účasti majstrov sveta - reprezentácie Česka, bronzovej reprezentácie z MS - Maďarska a dvoch výberov reprezentácie Slovenska, prilákali do areálu nového futbalového stánku MFK viac ako tisícovú návštevu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V priebehu turnajov sa vo Zvolene uskutočnilo aj valné zhromaždenie Slovenského zväzu malého futbalu. Pozvanie organizátorov turnajov prijal i najvyšší predstaviteľ malého futbalu vo svetovom meradle prezident Svetovej federácie malého futbalu Filip Juda, ktorý ocenil organizáciu i úroveň najvyššou známkou a avizoval reálne možnosť usporiadania majstrovstiev Európy práve vo Zvolene, možno už v budúcom roku. Nepredstaviteľné? Uvidíme.

BOXO CUP 2018

Medzinárodný turnaj reprezentačných mužstiev v malom futbale BOXO CUP zásluhou Jána Bosáka (Boxo Utd.) predstavil zvolenskému publiku po prvýkrát tento šport v medzinárodnom meradle.

Prečítajte si tiež: Malý futbal: L-Trade sa už bodovo dotiahlo na Remos

V prvom zápase bielych a modrých v drese Slovenska nebol favorit. V príprave na ME a MS si rozdelili tréneri Rastislav Kollár a Ondrej Kačmár káder aj so zástupcami zvolenskej SCHALLER LIMFU rovnomerne a postup do finále si vybojovali „biely“ iba po penaltách, keď rozhodol Hindák. Majstrovské Česko, reprezentované väčšinou hráčmi do 21 rokov, postúpilo do finále po penaltách, keď rozhodol Kubát. Aj zápasy o konečné poradie skončili remízou, bronz pre Maďarov zabezpečil v rozstreli Titkó. V dramatickom finále český tým stretol s „bielym“ Slovenskom, ktoré sa do vedenia dostalo pät minút pred koncom. Hneď o minútu však Česká reprezentácia profitovala z power-play, keď po strele Haspu Kasal vyrovnal. Rozhodovalo sa v penaltovom rozstrele. Keď Rosůlek nedal, zabezpečil výbuch slovenskej radosti z víťazstva v turnaji gólom zo značky pokutového kopu Hindák. Individuálne ocenenia získali Jan Rosůlek (ČR) ako najlepší hráč a Martin Huzovič (SR biely) ako najlepší brankár.

„V perfektnom počasí sa podarilo organizačnému výboru na perfektnej úrovni zvládnuť súčasne dva kvalitne obsadené turnaje za účasti špičkových mužstiev, ktoré predvádzali výborné výkony. Mužstvá hrali super, nad očakávanie naplno a reprezentovali na úrovni svoje krajiny, či kluby. Vynikajúce výkony rozhodcov udržali nasadenie hráčov pevne v medziach fair-play. Nestratili sa ani zvolenskí hráči, reprezentanti na doraz bojovali o účasť na ME, či sveta. Organizačný výbor odviedol maximum a turnaj nielen účasťou, ale aj hernou kvalitou predčil moje očakávania,“ pokojne skonštatoval po turnaji Ján Bosák.

Výsledky BOXO CUP 2018: 1. zápas - Slovensko 1 (biely) - Slovensko 2 (modrí) 3:3 (4:3 pk) Gál, Hindák, Diabelko - Felix, Mucska, Kuračka (rozhodujúci Hindák), 2. zápas – Česko – Maďarsko 0:0 (2:1 pk) (rozhodujúci pk Kubát). O 3.miesto: Slovensko 2 (modrí) – Maďarsko 1:1 (0:1 pk) Dyačovský – Gergály (rozhodujúci Titkó). Finále: Česko - Slovensko 1 (biely) 1:1 (2:3 pk) Kasal – Hindák (rozhodujúci Hindák). Individuálne ocenenia: Najlepší hráč: Jan Rosůlek (ČR), Najlepší brankár: Martin Huzovič (SR biely)

L-TRADE CUP 2018

V červenej skupine prekvapivo zvíťazili Krupinčania Demitrans, ktorí boli vlastne „náhradníkmi“ za trenčiansku Letku (zranenia), keď stratili iba bod s ostravským Zábřehom, ktorý postúpil z druhého miesta. Domáci L-Trade zdolal iba Wolves, ktorého hráči strelili v troch zápasoch iba gól.

V modrej skupine BSMK Brno dominovali bez straty bodu a potvrdili úlohu favorita. Domáci Oranjes zdolal AS Guard Security Košice i bratislavský Brothers a postupoval z druhého miesta. AS Guard s Brothers delili body a tak o poradí a zaradení do vyraďovacích bojov rozhodovalo menej inkasovaných gólov v prospech „bratov“.

Po skupinovej fáze turnaja nasledovalo štvrťfinále. V prvom zápase narazili na seba zvolenské tímy. Oranjes vo veľmi kvalitnom zápase zdolali usporiadajúci L-Trade aj zásluhou dvoch gólov Jamnického. Krupinský Demitrans valcovali ďalej a košickí „securiťáci“ neodolali ich tlaku aj vďaka štyrom gólom asistenta trénera reprezentácie SR Sudimaka. Výber Brna si zabezpečil v treťom štvrťfinále ľahko postup cez bratislavských „vlkov“. Postup Brothers Bratislava cez ostravský Zábřeh zabezpečil dvomi gólmi Lupták.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Športové talenty: Tenista Marošík má veľkú zbierku titulov, skokan Kapustík vyniká medzi rovesníkmi

V prvom semifinále Oranjes a Demitras, obaja zástupcovia domácej zvolenskej ligy, po úpornom boji remizovali a o postupe Zvolenčanov rozhodol v penaltovej lotérii Sádovský. V druhom semifinále si Brno udržalo svoj vysoký herný kredit a zdolalo o gól aj bratislavských „bratov“.

V súboji o tretie miesto sa Krupinčania postarali o prekvapenie a zdolali Brothers. Dva góly Dedoka, jeden Kindernaja a posledný dokonca brankára Slančíka, zabezpečili pre zverencov Miloša Dedoka asi zatiaľ najväčší športový úspech ambicióznych Krupinčanov.

Finále bolo naozajstným vyvrcholením turnaja. Stretli sa dva vyspelé tímy a hráči predvádzali výborné technické i taktické výkony. „Brno ťažilo z obrovských skúseností z medzinárodných zápasov, no Oranjes im nič nedarovali. Jediný gól Prokaja na tri góly Mezníka, Pospiša a Macka nestačil a tak BSMK Brno nepocítilo počas celého turnaja trpkosť prehry. Individuálne ocenenia získali Milan Sádovský (Oranjes) ako najlepší hráč, najlepší brankárom sa stal Ján Slančík (Demitrans) a najlepším strelcom s 5 gólmi Jaroslav Kindernaj (Demitrans).

Oba turnaje rozhodovala šestica arbitrov s obrovskými skúsenosťami nielen z republikových súťaží, ale aj z pohárových súťaží, z majstrovstiev sveta, Európy i Ligy majstrov Vlasta Virčík a Jan Tomiga (obaja ČR), Tomáš Goga, Jozef Ďuriš, Ján Urda a Peter Hanes (všetci SR). Ich prirodzená autorita a poznanie mužstiev z predchádzajúcich turnajov prispeli veľkou mierou k duchu fair-play v oboch turnajoch a pozitívom je, že sa hralo bez červených kariet, v 24 zápasoch udelili arbitri iba karty žlté.

„Prvomájová akcia na štadióne MFK ZVOLEN splnila moje predstavy na sto percent, okrem vysokej športovej úrovne, by mala slúžiť ako príklad skĺbenia športového zápolenia s kultúrno-spoločenskou časťou programu. Ukázalo sa, že keď sa stretne okruh ľudí, ktorí majú záujem spraviť niečo pre ostatných, môže vzniknúť takéto pekné podujatie. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení akcie, sponzorom, organizátorom, účinkujúcim i pani primátorke Balkovičovej, ktorá zobrala záštitu nad podujatím, vedeniu MFK za poskytnutie areálu a vytvorenie podmienok pre podujatie organizované na medzinárodnej úrovni,“ zhodnotil na záver riaditeľ podujatia Ján Račko.