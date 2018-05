Sliačski žiaci majstrami Slovenska v bedmintone

Úspešná obhajoba majstrovského titulu žiakov v podaní hráčov zo Sliača.

4. máj 2018 o 12:20 (mz, sč)

V Liptovskom Mikuláši sa odohrali školské majstrovstvá Slovenska základných a stredných škôl v bedmintone, kde tí najlepší bojovali o titul slovenských šampiónov. Osem dievčenských a osem chlapčenských družstiev si v každej kategórii vybojovalo účasť najprv v okresných, oblastných a následne v krajských kolách. Tím tvorili dvaja hráči, ktorí súťažili v dvojhrách a následne vo štvorhre. Banskobystrický kraj po víťazstve v krajskom kole v kategórii žiakov základných škôl reprezentovali žiaci zo ZŠ A. Sládkoviča na Sliači – Simeon Suchý, Andrej Suchý a Tomáš Fajčík.

V súťaži boli hráči rozdelení do dvoch skupín a aby sa Sliačania dostali do finále, museli sa vo svojej skupine prebojovať na prvé miesto. To sa im aj podarilo, v skupine postupne zvíťazili nad rovesníkmi z Prešova, Bratislavy a Piešťan. Všetkých zdolali zhodne 3:0 a postúpili do finále. Vo finále si poradili s hráčmi z Košíc 2:1. Stali sa tak slovenskými majstrami medzi žiakmi, titul obhájili z predchádzajúceho roka.

Žiaci ZŠ A. Sládkoviča sú hráčmi BKK Sliač. V ich úspešnú obhajobu sa tajne dúfalo. Simeon Suchý, žiak športovej triedy ZŠ Sliač, je v kategórii 15-ročných hráčov v slovenskom rebríčku na 1.mieste a v kategórii 17-ročných hráčov na 3. mieste. Je to aj reprezentant Slovenska v kategórii U 15 na ME v Rusku. Andrej Suchý je síce o dosť mladší, ale kraľuje slovenskému rebríčku v kategórii 11 a 13-ročných hráčov. Tomáš Fajčík tiež figuruje v rebríčku 15-ročných bedmintonistov.

Za výbornými výsledkami mladých nádejí BKK Sliač sú v prvom rade ich rodičia, ktorí vynakladajú maximálne úsilie a majú spoločne hlavný podiel na úspechu svojich ratolestí. Netreba zabúdať ani na ich trénerov Jurčiaka, Lukáša a Bartoša a takisto na školu a mesto.