Budova v stredovej časti bude krajšia

Úrad obce prejde modernizáciou.

7. máj 2018 o 14:26 MOJ

KOVÁČOVÁ. Obecný úrad v Kováčovej čaká rekonštrukcia, obec na ňu získala nenávratný finančný príspevok z eurofondov 640-tisíc eur.

„Konečne by sme mali mať úrad, ktorý bude k svetu,“ podotkol s úsmevom starosta Ján Izrael s tým, že v 50. rokoch postavená budova je v stredovej časti obce a mala by byť reprezentatívna.

„Práce by mali potrvať rok. Začať s nimi chceme v máji, no momentálne len pripravujeme zmluvu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a potom nás ešte čakajú ďalšie administratívne procesy,“ vysvetlil. Nie je preto vylúčené, že s prácami začnú neskôr.

Na budove kompletne zateplia fasádu, vymenia okná, dvere, krytinu strechy, zrekonštruujú elektroinštaláciu. Doterajší vykurovací systém nahradí nový s využitím tepelných čerpadiel. „Bude zároveň aj ochladzovať, respektíve udržiavať optimálnu teplotu v zime aj v lete,“ podotkol.

V minulosti v budove sídlil miestny národný výbor. Je v nej aj spoločenská sála, pred rokmi mali preto domáci zaužívaný výraz „ide sa do kultúrneho domu“.