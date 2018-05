Vôňa benzínu a spálených pneumatík: Hobby Race Day Krupina má pred sebou tretí ročník

Podujatie Hobby Race Day Krupina sa po svojich predchádzajúcich dvoch ročníkoch pomaly ale isto zaraďuje medzi stabilné každoročne konané podujatia v Krupine.

3. máj 2018 o 10:09 (mp)

KRUPINA. V duchu tejto rozvíjajúcej sa tradície presne po roku usporiadateľ Hobby Auto-Moto Klub Krupina v spolupráci s mestom Krupina pripravili v poradí už tretí ročník tejto netradičnej motoristickej súťaže určenej pre každého nadšenca motorizmu. Podujatie sa uskutoční 8. mája.

Oproti minulému ročníku sa jazdci môžu tešiť na rýchlejší variant trate, ktorý však nestratí ani svoju technickú stránku. Vďaka polohe neďaleko centra mesta a charakteristike pripomínajúcej mestský okruh sa podujatie teší veľmi dobrej účasti jazdcov aj divákov.

O zaujímavé momenty rozhodne nebude núdza, a tak si na svoje určite prídu samotní jazdci, ale aj diváci, ktorým je blízka vôňa benzínu a spálených pneumatík. Naplánované sú tri, v prípade nižšej účasti súťažiacich samostatne merané kolá.

Na 1200 metrov dlhej trati budú súťažiaci medzi sebou súperiť o najrýchlejší dosiahnutý čas v jednotlivých kategóriách, do ktorých budú rozdelení podľa obsahu motora nasledovne: A1 do 1400 ccm A2 do 1600 ccm A3 do 2000 ccm A4 nad 2000 ccm AJ junior AZ ženy

Pre absolútne najrýchlejšieho jazdca je určený pohár primátora mesta. Štart prvého vozidla je naplánovaný na 10.00 na Priemyselnej ulici v Krupine.