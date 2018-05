Repiská na európskom šampionáte v Huelve bola úspešnejšia v mixe

Zvolenská bedmintonistka Martina Repiská sa predstavila na majstrovstvách Európy v španielskej Huelve.

2. máj 2018 o 9:45 TASR, Stanislav Černák

Martina Repiská vstúpila do európskeho šampionátu úspešne. Spoločne s Milanom Dratvom si v mixe poradili v prvom kole s Rakúšanmi Dominikom Stipsitsom a Antoniou Meinkeovou 2:1 na sety. Slováci, ktorým patrí vo svetovom rebríčku 152. priečka, vyhrali prvý set proti 125. páru sveta pomerom 21:17. Ich súperi následne druhý set získali so skóre 21:17. V rozhodujúcom treťom sa však viac darilo slovenským reprezentantom, ktorí vyhrali 21:15 a tešili sa z postupu do druhého kola, čo znamenalo účasť medzi šestnástimi najlepšími pármi Európy.

Na Repiskú s Dratvom čakal holandský pár Arends/Pieková, ktorým v turnajovom pavúku patrí číslo štyri, a vo svetovom rebríčku dokonca priečka číslo 18. Slovenský pár favoritom nebol, čo sa aj odrazilo na konečnom výsledku. Holanďania ako zohratý pár diktovali hru od samého úvodu a našim hráčom, ktorí sa špecializujú na dvojhru, toho na kurte veľa nedovolili. Po výsledku 3:21 a 9:21 tak Slováci ukončili svoje účinkovanie na šampionáte.

Nádeje do talentovanej Repiskej sa vkladali aj v dvojhre. Vo svetovom rebríčku jej patrí 86. miesto. Zvolenčanka nastúpila proti Airii Mikkelaovej z Fínska, ktorej podľahla v dvoch setoch 12:21 a 10:21. Fínka tak nad úradujúcou slovenskou šampiónkou vo vzájomnej bilancii vedie už 2:0, keď ju zdolala ešte v roku 2016 na medzinárodnom turnaji Iceland International.