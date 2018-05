Líder z H. Nemiec rozdrvil Detviansku Hutu, Budča a Bzovík si body delili

Štvorgólový Lacko zariadil výhru Babinej, ktorá ostáva na čele druhej najvyššej oblastnej súťaže.

1. máj 2018 o 9:53 Stanislav Černák

Budča (v tmavom) si body so Bzovíkom body podelila.(Zdroj: Milan Černák)

I. trieda – 19. kolo

Budča – Bzovík 2:2 (1:2)

Góly: Hric, Fašang – Augustín, Pápay

Budča: Makovický – Strapko, Fašang, Hric, Hudec, Dlhopolec, Sekereš, Lihocký, Pohanka, Halama, Karaffa (Cvejkuš, Suja)

Bzovík: Alakša – Hudec, Dvorský, Dianiš, Gonda, Križan, Výboh, Augustín, Dolinský, Marunčiak, Pápay (Turan, Čiak, Bohuš, Očenáš)

Bzovík bol miernym favoritom, čo na ihrisku potvrdzoval prvých 15 minút. Tie boli jasne v jeho réžii a presadili sa aj strelecky. V 12. minúte skóroval Augustín, v 16. Pápay. O chvíľu na to, mohlo byť už 3:0, ale hostia zahodili veľkú príležitosť a to akoby nakoplo domácich. Pár minút po čistej šanci hostí dokázal skórovať Hric a obraz hry sa rapídne zmenil. Budča postupne vyrovnala hru. Divákom sa futbal musel páčiť, hralo sa rýchlo a kombinačne. V druhom dejstve domáci vyrovnali zásluhou Fašanga. V posledných minútach zápasu mohla Budča dokonať obrat, ale nevyužila dve tutovky. Deľba bodov je v konečnom dôsledku spravodlivá.

Sliač – Sebechleby 4:0 (2:0)

Góly: Jesenský 2, Horňák, Zemko

Domáci potvrdili úlohu favorita, už v 23. minúte vyhrávali o dva góly. Tretí presný zásah pridali na začiatku druhého polčasu. Posledný gól strelili v závere zápasu.

Zv. Slatina – Stožok 1:3 (1:3)

Góly: Libiak – Bodnár, P. Klimo 2

Zaujímavý duel sa hral vo Zv. Slatine. Do vedenia šli hostia už v 5. minúte, domáci kontrovali o 9 minút neskôr. Po polhodine hry prišli chvíle Patrika Klima, ktorý v rozpätí šiestich minút pridal dva góly. Po zmene strán už ani jeden tím gól nestrelil.

Dudince – V. Pstruša 2:0 (0:0)

Góly: Kamas, Vankovic

Prvé dejstvo gól neprinieslo, domáci mali mierne navrch. Pokoj na ich kopačky priniesla 53. minúta, presadil sa Kamas. O 10 minút na to pridal druhý gól Vankovic. V závere stretnutia ešte nepremenil pokutový kop domáci Lalík.

H. Nemce – D. Huta 8:0 (2:0)

Góly: Paľov 2, Krenčan 3, Sádovský 2, Šnajder.

Lídrovi tabuľky sa v posledných kolách nedarilo strelecky. Šance si Nemčania vytvárali, ale nepadalo im to tam. Až doteraz. Domáci boli jasne lepším tímom, čo potvrdzovali od úvodu stretnutia. Pravda, do polčasu strelili len dva góly, no po zmene strán sa s presnými zásahmi roztrhlo vrece. Líder si schuti zastrieľal, hetrikom sa blysol Krenčan.

Látky – Podzámčok 4:0 (0:0)

Góly: J. Škopík, Segeč, M. Kubiš

Domáci boli favoritom stretnutia, no Podzámčok držal bezgólový stav počas celého prvého polčasu. Vilhanovu bránu odklial až v 51. minúte Jozef Škopík, ktorý sa presadil po štandardnej situácii. Hostia boli stále v hre o body, no tlaku domácich neodolali v závere stretnutia. Od 87. minúty strelili Látky ešte tri góly a tešili sa tak z troch bodov.

Očová – Kriváň 1:2 (0:1)

Góly: Michálik (11 m) – Bambura (11 m), Haring

V Očovej videli diváci kvalitné stretnutie. Do vedenia šiel Kriváň, pokutový kop premenil Bambura. Po zmene strán mali miernu prevahu hostia, ktorú korunovali gólom Haringa. Domáci futbalisti sa však nevzdávali, ale dokázali už iba znížiť, v 74. minúte sa z bieleho bodu nemýlil Michálik.

1. H. Nemce 18 14 2 2 64:10 44

2. Bzovík 17 12 3 2 53:28 39

3. Dudince 18 11 3 4 48:31 36

4. Látky 17 10 5 2 45:14 35

5. Kriváň 17 8 4 5 32:33 28

6. Stožok 17 7 5 5 36:30 26

7. V. Pstruša 17 6 4 7 30:36 22

8. Budča 18 5 7 6 30:37 22

9. Zv. Slatina 17 6 3 8 28:33 21

10. Sliač 18 6 2 10 26:33 20

11. Očová 17 5 3 9 27:37 18

12. D. Huta 17 4 5 8 17:39 17

13. Podzámčok 18 3 2 13 17:49 11

14. Sebechleby 18 1 0 17 18:61 3

II. trieda – 15. kolo

Babiná – V. Lúka 8:0 (6:0)

Góly: J. Šimko 3, Lacko 4, Kucbel

Vedúci tím tabuľky si v úplnej pohode poradil s Veľkou Lúkou. Rozhodnuté o všetkom bolo už v prvom polčase. Štyrmi gólmi sa zaskvel Tomáš Lacko, hetrikom Ján Šimko.

V. Pstruša B – O. Lúka 2:3 (0:1)

Góly: Tkáč 2 – Dančo, Rapač, Gažo

Hostia boli favoritom tohto duelu, to potvrdili už v 5. minúte, kedy otvorili skóre. Po zmene strán hneď v úvode druhého polčasu sa zdalo rozhodnuté, v 47. minúte skóroval Rapač, o minútu na to Gažo. Domáci sa ale nechceli vzdať, v 50. minúte znižoval na 1:3 Tkáč. V 72. minúte sa opäť presadil Tkáč a zápas zdramatizoval. Hostia ale prekvapenie nepripustili.

Dudince B – Pliešovce B 1:0 (0:0)

Gól: A. Farion

V súboji béčok Dudiniec a Pliešoviec sa hral vyrovnaný zápas. O jediný presný zásah sa postaral v druhom polčase domáci kanonier Alexander Farion.

Senohrad – Sielnica 2:6 (1:3)

Góly: Mackovci, Mitter (11 m) – Joz. Ryboš 3, Mar. Menyhért, M. Ryboš 2

Zápas v znamení Rybošovcov, aj tak by sa dal označiť tento duel. Sielnica mala raketový úvod, už v 8. minúte vyhrávala 3:0 a prakticky rozhodla o zápase. Do polčasu ešte domáci znížili. Po zmene strán videli diváci ešte ďalšie štyri góly, ktoré však priebeh zápasu nezmenili.

1. Babiná 12 8 2 2 46:16 26

2. O. Lúka 11 7 4 0 27:8 25

3. Dudince B 11 7 2 2 34:16 23

4. Pliešovce B 12 7 1 4 24:15 22

5. Sielnica 12 5 3 4 33:17 18

6. V. Lúka 11 3 4 4 14:20 13

7. H. Tesáre 11 2 3 6 13:42 9

8. V. Pstruša B 12 1 3 8 9:36 6

9. Senohrad 12 0 2 10 15:45 2