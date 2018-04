Kováčová sa derie do čela piatej ligy, Krupina zaskočila Lovču

Výsledky, komentáre a tabuľky. V uplynulom kole nebola núdza o prekvapenia a zaujímavé zápasy.

30. apr 2018 o 12:03 Stanislav Černák

III. liga

L. Štiavnica – Detva 3:2 (2:1)

Góly: 13. Bartoš, 30. Božok, 38. Gejdoš – 44., 65. Čeprnja

Domáci mali do zápasu pomerne slušný štart, veď už v 38. minúte vyhrávali 3:0 a Detva bola zrelá na uterák. Posledný tím tabuľky sa však oklepal a pomohol mu k tomu aj gól do šatne, ktorý strelil Srb Čeprnja. Po zmene strán hostia zabrali na plné obrátky, čoho výsledkom bol druhý gól srbského futbalistu. V závere sa však od hostí odklonila aj šťastena. Nebyť zlého úvodu do zápasu, Detva mohla v L. Štiavnici bodovať.

Ostatné výsledky: Lučenec – Žarnovica 0:2, Námestovo – N. Baňa 2:0, Teplička – Rim. Sobota 1:2, Krásno – Martin 2:2, L. Hrádok – Fiľakovo 1:0, Kalinovo – Čadca 0:1, B. Bystrica – O. Veselé 1:0

1.Dukla BB 21 14 5 2 40:14 47

2.Lučenec 20 13 2 5 39:21 41

3.Rim. Sobota 21 12 3 6 60:30 39

4.L. Hrádok 20 12 3 5 44:29 39

5.Martin 21 9 6 6 42:30 33

6.Námestovo 21 9 6 6 37:26 33

7.Kalinovo 19 11 0 8 31:22 33

8.Žarnovica 22 9 4 9 25:31 31

9.L. Štiavnica 21 9 3 9 22:33 30

10.Or. Veselé 20 9 2 9 25:24 29

11.Krásno 21 7 4 10 26:35 25

12.Čadca 19 6 5 8 32:32 23

13.Teplička n/V. 21 6 5 10 29:36 23

14.Nová Baňa 21 5 4 12 30:46 19

15.Fiľakovo 21 5 1 15 20:46 16

16.Detva 21 2 1 18 21:68 7

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – Poltár 0:1 (0:1)

Góly: 29. Marcinek

Domácim vypadli dvaja hráči zo základu. Pliešovce chceli potvrdiť predošlé body z Hriňovej. Poltár hral veľmi dobre takticky, disciplinovane a organizovane. Domácim snaha a bojovnosť nechýbala. V 29. minúte Tatran chyboval a táto jediná chyba rozhodla o osude celého stretnutia. V závere mali Pliešovce tlak, štandardné situácie, z ktorých ale gól nepadol. Hostia pôsobili futbalovejšie, i keď zaslúženejšia by bola remíza.

Šalková – Hriňová 2:0 (1:0)

Góly: 38. Palovič, 90. Vučković

Vyrovnaný priebeh duelu narušil až koncom prvého polčasu Palovič. Hriňová sa celý čas snažila o vyrovnanie a vypracovala si viaceré šance, ktoré nedokázala premeniť. Domáci hrozili najmä z protiútokov a Hriňová si opäť neustrážila záver. V 90. minúte zmaril gól Vučkovića nádeje hostí na bodový zisk.

Ostatné výsledky: Sl. Ďarmoty – Revúca 0:0, Tisovec – Vinica 1:0, Jupie – Rakytovce 2:0, Č. Balog – V. Krtíš 2:0, Medzibrod – Tornaľa 3:0

1.Medzibrod 18 11 5 2 39:26 38

2.Šalková 18 11 1 6 45:24 34

3.Poltár 17 10 3 4 47:24 33

4.Sl. Ďarmoty 18 10 3 5 27:20 33

5.Č. Balog 18 8 5 5 33:25 29

6.Tisovec 17 8 4 5 41:27 28

7.Jupie Badín 17 8 1 8 33:31 25

8.Pliešovce 18 7 3 8 26:27 24

9.Hriňová 18 7 2 9 28:31 23

10.Tornaľa 17 6 4 7 29:36 22

11.Rakytovce 18 6 2 10 28:29 20

12.Revúca 17 6 1 10 22:39 19

13.Vinica 19 4 3 12 24:46 15

14.V. Krtíš 18 3 1 14 15:52 10

V. liga skupina C

Lieskovec – Sása 1:0 (0:0)

Gól: 67. Vronský