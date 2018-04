Zvolenská bežecká liga: V Budči dominovali junior Ursíny a Tulejová

Výsledky:

A – juniori do 19 rokov: 1. Peter Ursíny (Atléti BS) 30:31,26, 2. Lukáš Koperdák (AŠK Slávia Spišská Nová Ves) 34:01,72, 3. Matej Gregor (Rakytovce) 34:27,60. B – muži do 39 rokov: 1. Tomáš Holienčík 31:38,69, 2. Filip Murgaš (AK Danica Zvolen) 32:11,97, 3. Jakub Tomes (32:13,38). C – muži do 49 rokov: 1. Andrej Bramuška (Bučina DDD) 33:39,18, 2. Martin Mikuštiak (Adamšport Ružomberok) 34:19,47, 3. Štefan Gregor (BŠK Banská Bystrica) 34:39,57. D – muži do 59 rokov: 1. Peter Barcík (BK Sliač) 35:41,35, 2. Milan Valocka (Bežkaj ,,team"...drelej ZV) 36:57,99, 3. Jaroslav Kán (Jedenastepoldeci ZV) 37:32,50. E – muži nad 60 rokov: 1. Bohuslav Melicherčik (BM ATLETIK Banská Štiavnica) 39:01,55, 2. Milan Libo (biatlon Vyhne) 39:33,54, 3. Peter Kypta (BK Sliač) 40:09,58. F – ženy do 39 rokov: 1. Eva Tulejová (Svetielko Nádeje) 35:37,55, 2. Martina Burzová (ŠKP Bratislava) 38:12,50, 3. Miroslava Liptáková (AK Danica) 38:21,61. G – ženy nad 40 rokov: 1. Iveta Furáková (Svetielko nádeje) 39:19,33, 2. Renáta Barcíková (BK Sliač 42:39,62), 3. Eva Valachová (Zvolen) 45:31,68.