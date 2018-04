Najprv chytil vymyslenú penaltu, potom útočil. V snahe vyrovnať nepomohol Zvolenu ani brankár

Zvolenčania chceli proti favoritovi zo Skalice naplno bodovať a uniknúť tak zo zostupového pásma. A veruže, na Záhorákov rozhodne mali.

29. apr 2018 o 13:22 (mim)

MFK Zvolen - MFK Skalica 1:2 (0:1)

Góly: 73. Psársky – 25. Dolný, 58. Hlavatovič. ŽK: 1 – 1. Rozhodoval: Šuniar, 252 divákov.

Zvolen: Gábriš – Jovanović, Kotora, Budinský, Lupčo, Hamšík (52. Pavlík), Jamrich, Mádel (64. Psársky), Tóth, Gonçalves (46. Bencz), Gregáň.

Skalica: Fišan – Švrček, Szöcs, Majerník, Mizerák – Opiela, Šebesta – Sombat (90. Tomovič), Haša, Hlavatovič – Dolný (81. Jakubek)

Obe mužstvá začali opatrne, hralo sa v stredovom pásme a v poriadnom teple sa do šance dostali prví hostia, no po Jamrichovej chybe sa do veľkej šance dostal Hlavatovič, z päťky však prestrelil. Domáci potom pozorne bránili, hostia faulami v zárodku akcií brzdili domácich v tlaku a Ľupčovu šancu na trikrát odkopli do autu. Tóthov prienik stihol zlikvidovať Fišan a po centroch Mizeráka a Sombata riešil situáciu s prehľadom Gábriš, ktorý si poradil obetavým zákrokom aj s prienikom Dolného.

Hostia sa snažili o prieniky po vertikálach, domáci sa tlačili pred pokutové územie stredom. Keď arbiter „nevidel“ faul na Gonçalvesa, ktorý zostal ležať, pokračovali Skaličania v rýchlom protiútoku a Sombatovom prieniku Dolný z bezprostrednej blízkosti prestrelil Gábriša – 0:1. Do polčasu sa už stav nemenil, aj keď sa to pokúšal zmeniť Dolný, no ani po prieniku obranou, ani z priameho kopu neuspel.

Do druhého dejstva nastúpili domáci útočne, otvorili obranu a po Ľupčovej strele získali roh. No nevyťažili vytúžené vyrovnanie, naopak po hodine hry pohrozil Sombat, ale Kotora ho do šance nepustil. Potom Gábriš síce reflexívne vyrazil hlavičku Hašu, no odrazenú loptu už bez problémov poslal do siete Hlavatovič – 0:2.

Domáci zužitkovali však tlak v snahe o kontaktný gól, keď presnou hlavičkou skóroval striedajúci Psársky – 1:2. Potom sa začali „diať veci“. Po teatrálnom páde Opielu odpískal arbiter pokutový kop, Gábriš však predviedol zákrok zápasu a Dolnému penaltu chytil. V záverečných minútach v snahe aspoň vyrovnať útočil aj brankár Gábriš. Po dlhom aute Jovanoviča poslala obrana na zem Kotoru, zápasníckym chvatom zas poslal na trávnik Opiela Bencza a Gábrišovu strelu chytil Fišan. Zvolen tak prišiel o ďalšie potrebné body.