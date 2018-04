Katarína Očovanová: Naučila som sa prijímať výhry aj pády

Vo finále Miss Slovensko je aj táto nežná blondínka z nášho regiónu.

27. apr 2018 o 9:00 Ľubica Mojžišová

HRIŇOVÁ. Nežná blondínka z Hriňovej, ktorej už odmala učaroval svet koní, sa dostala medzi najkrajšie Slovenky 23. ročníka súťaže krásy Miss Slovensko. Finálový večer sa uskutoční 28. apríla, Katarína Očovanová bude o titul kráľovnej krásy súťažiť s číslom 11.

Hovorí, že do súťaže ju prihlásila kamarátka Radka. „Pozná ma už nejaký ten čas, strávili sme spolu štyri roky na strednej škole. Za ten čas ma spoznala ako málokto, keďže sme spolu boli v jednej triede v rovnakej lavici a ešte aj na internáte. Vedela o mne veľa vecí a aj to, že som sa chcela prihlásiť do súťaže, ale sama by som to nedokázala,“ priznáva.

Každá súťažiaca túži dostať sa najskôr do finálovej dvanástky. Každá, ktorá sa v nej ocitne, túži potom, pochopiteľne, po korunke krásy. Vyhrať titul Miss Slovensko môže len jedna. Viete prehrávať?

Samozrejme, aj keď si myslím že súťaž krásy, akou je Miss Slovensko, nie je o výhre alebo prehre ako takej, každá z nás je krásna, každá svojím spôsobom, lebo inak by sme v takejto súťaži neboli, a to, ktorá z nás vyhrá korunku, je, samozrejme, dôležité, ale myslím si, že už to, že sme sa do takejto súťaže dostali, je veľký úspech a máme vyhraté. Vďaka športu som sa naučila vyhrávať aj prehrávať.

Ak by to záležalo na vás, ktorej finalistke by ste dopriali korunku krásy?

Bude to znieť asi sebecky, ale základom života je mať rád sám seba, tak by som dopriala korunku sebe, alebo Katke brunetke, aby korunka zostala v rodine; vo finále sme totiž tri Katky.

Ako tínedžerka ste súťažne jazdili na koni za kluby na Látkach aj v Lučenci, ovládate drezúru, parkúr aj military (jazda v prírode). Ako ste sa k jazdectvu dostali?

Viac-menej sama, bol to môj detský sen už odmalička mať vlastného koňa a starať sa o neho. Milovala som kone a zvieratá, všade som ich vyhľadávala. Po roku rekreačného jazdenia prišla možnosť venovať sa tomuto športu aj závodne. Bola to pre mňa veľká radosť, ale aj obrovská výzva, ktorá nebola vždy jednoduchá. Boli to časy, keď som sa musela naučiť prijímať výhry aj pády.