Nákupné centrum KOCKA zjednocuje otváracie hodiny

26. apr 2018 o 19:54

Lokálne obchodné centrum KOCKA vo Zvolene, patriace do siete realít slovenskej investičnej skupiny M-MARKET, zjednocuje otváracie hodiny prevádzok. Diskont CBA je počas pracovných dní otvorený do 19.00 hodiny a ďalšie prevádzky do 18.00.

OC KOCKA sa nachádza v časti sídliska „Západ“, len 150 metrov od obchvatu Zvolen - Banská Bystrica. Návštevníkov už na prvý pohľad zaujme presklená fasáda, ktorá kryje schodiskový priestor s preskleným výťahom. Samozrejmosťou je bezbariérový prístup. Z dôvodu jednoduchšej orientácie zákazníkov pristúpil M-MARKET k zjednoteniu otváracích hodín. Prevádzky ako pošta, drogéria, kaderníctvo, či kvetinárstvo sú počas pracovných dní otvorené minimálne do 18:00. Diskont CBA, ktorý ponúka zákazníkom na ploche 770 m2 najmä čerstvý tovar s najvyšším zastúpením slovenských potravín je pre otvorený do 19.00.

