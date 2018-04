Na trať Zvolen – Šahy sa možno vrátia osobné vlaky

Ministerstvo dopravy analyzuje možnosti obnovenia prevádzky.

26. apr 2018 o 13:30 Ľubica Mojžišová

Osirená trať so zastávkou v Dobrej Nive.(Zdroj: Ján Krošlák)

ZVOLEN. Oživenie osobnej vlakovej dopravy na trati Zvolen – Šahy, ktorú zrušili v roku 2003, nie je zrejme úplne bez šance. Dnes po nej prešiel mimoriadny vlak.

„Kedy a či vôbec, ukáže analýza, nechcem robiť unáhlené rozhodnutia,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek, ktorý dnes týmto vlakom cestoval, aby posúdil možnosti obnovenia prevádzky.

Zároveň pripustil, že spojazdnenie trate by malo viaceré prínosy. „Ľudí chceme vrátiť do vlakov, keďže sa snažíme o ekologickú dopravu a o to, aby cesty neboli také zaťažené,“ okomentoval.

„Druhým aspektom je rozvoj cestovného ruchu pozdĺž trate a tretím prepojenie trate z Maďarska smerom na Poľsko,“ doplnil.

Ak by sa na trať medzi Zvolenom a Šahami vrátili osobné vlaky, mohol by to byť podľa Érseka impulz pre Maďarsko, dopravu na asi šiestich kilometroch trate maďarské železnice takisto zrušili.

Možno v lete 2019

Po absolvovaní 74-kilometrov dlhej trate vyhlásil, aby železničiari urobili potrebné kroky na obnovenie osobnej dopravy na trati.

Súčasná maximálna traťová rýchlosť nepresahuje 70 kilometrov za hodinu. Obnovenie osobnej dopravy si podľa ministra vyžaduje dodatočné investície technického aj bezpečnostného charakteru. Ide najmä o stav železničných budov v okolí trate, tiež kvalitu a bezpečnosť nástupíšť či rýchlostné parametre trate.

„Opatrenia si vyžadujú vypísanie tendrov a súťaží, a to istý čas trvá. „Ak pôjde všetko dobre a tlak primátorov a starostov bude taký veľký ako teraz, môžeme vlaky na budúci rok v lete spustiť,“ povedal minister pre TASR.

Investície si podľa generálneho riaditeľa Železníc SR Martina Erdössyho vyžiadajú približne 4,6 milióna eur.

Európska rarita

„Určite by vlak ľudia využili,“ povedal starosta Podzámčoku Martin Babiak. „Keď som pred 20 rokmi vlakom jazdil, bol stále taký plný, že som si nemal kde sadnúť, nerozumiem preto argumentu, že neboli vlaky využité. Od nás prakticky všetci chodili vlakom,“ dodal.

„Dobrá Niva má celkom dobre vyriešené autobusové spojenie, ale pohodlie vlaku je väčšie,“ okomentoval starosta obce Martin Krúdy. Niektoré dediny však po zrušení vlakov zostali podľa neho odrezané od sveta. Napríklad do Bzovskej Lehôtky či Dvorník autobusy cez víkendy nejazdia a cez pracovné dni len zopár.

Krúdy tiež pripomenul, že trať je európskou raritou. „V Európe sa nachádzajú len dve takéto trate, kde všetky železničné stanice v tom čase, teda v 30. rokoch minulého storočia, postavili v jednotnom architektonickom štýle."

Po trati naďalej jazdia nákladné vlaky, železnice ju preto udržiavajú. Ľudia po obnovení osobných vlakov volajú, pred tromi rokmi spísali aj petíciu a v súčasnosti pokračujú v ďalšej. Navyše tí, ktorí by mohli cestovať vlakom zadarmo, sa cítia ukrivdení.