Vypočujte si Inro, oslavuje

Najstaršie univerzitné rádio na Slovensku oslavuje 49-hodinovým nonstop vysielaním.

26. apr 2018 o 16:30 SITA

ZVOLEN. Tradičným 49-hodinovým nonstop vysielaním od stredy 25. do piatka 27. apríla oslavuje najstaršie univerzitné rádio na Slovensku Inro Zvolen 49 rokov fungovania. Ako informoval člen vysielacieho tímu rádia Inro Zvolen Ondrej Bajza, najstaršie nepretržite fungujúce univerzitné rádio na Slovensku svoje vysielanie začalo v časoch začiatku normalizácie v roku 1969 a stalo sa pre študentov až dodnes akýmsi ostrovčekom slobody.



„Nonstopka, ako naše oslavy familiárne nazývame, trvajú vždy toľko hodín, koľko rokov naše rádio oslavuje. Súčasťou je aj večierok pre absolventov univerzity, ktorí v rádiu pracovali v minulosti,“ povedal aktuálny riaditeľ rádia a študent Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Ján Erdziak.

Počas vysielania odznejú tradičné relácie, ale vysielací čas je vyhradený aj pre novšiu reláciu Homo artist venovanej histórii umenia. Študenti pripravili aj premiéry nových relácií ako Beatles show či Krivou čiarou do neznáma. Minulým éram bude venovaná relácia Noc v archíve.



Počas svojej bohatej histórie rádio zažilo rôzne etapy fungovania. Za jeho vznik môžu zvolenskí študenti ďakovať hlavne svojim starším kolegom z Čiech. Tí počas štúdia trávili vo Zvolene dlhé obdobia, ktoré si chceli nejako ozvláštniť.

Od jednoduchej techniky vysielania cez vnútorný analógový okruh sa rádio prepracovalo až do dnešnej digitálnej podoby internetového vysielania. Rádio disponuje moderne vybaveným vysielacím štúdiom, ktoré je porovnateľné so štúdiami komerčných rádií.



Inro sa so svojimi nahrávkami pravidelne zúčastňuje aj na súťaži univerzitných rádií Radio relly, kde v minulosti získali viacero ocenení. Nonstop vysielanie rádia Inro Zvolen si môžu záujemcovia vypočuť cez online internetový prenos na www.inro.sk.