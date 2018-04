Štvrtoligové derby pre Pliešovce. Krupina s poriadnym výpraskom, inkasovala 8 gólov

Uplynulý víkend priniesol viacero zaujímavých futbalových stretnutí v regionálnych súťažiach.

24. apr 2018 o 12:34 Stanislav Černák

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



III. liga

Detva – Námestovo 0:2 (0:0)

Góly: 80. Habiňák, 87. Siman (11 m)

Detva pokračuje v zlepšených výkonoch. Námestovo bolo miernym favoritom, ale posledný tím tretej ligy s ním dokázal držať krok. Prišla však 80. minúta, keď sa presadil hosťujúci Habiňák – 0:1. Podpolianski futbalisti sa nevzdávali, avšak prišla nešťastná 87. minúta a nariadený pokutový kop proti domácim, ktorý využil Siman a bolo rozhodnuté.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Mizéria Zvolena pokračuje, nádeje MFK pochoval exportný vlastenec

Ostatné výsledky 20. kola: Žarnovica – L. Hrádok 2:3, Martin – N. Baňa 4:0, Fiľakovo, B. Bystrica 0:0, R. Sobota – L. Štiavnica 1:2, Čadca – Teplička 1:1, O. Veselé – Kalinovo 2:1, Krásno – Lučenec 0:1

1. B. Bystrica 20 13 5 2 39:14 44

2. Lučenec 19 13 2 4 39:19 41

3. R. Sobota 20 11 3 6 58:29 36

4. L. Hrádok 19 11 3 5 43:29 36

5. Kalinovo 19 11 0 8 31:22 33

6. Martin 20 9 5 6 40:28 32

7. Námestovo 20 8 6 6 35:26 30

8. O. Veselé 19 9 2 8 25:23 29

9. Žarnovica 21 8 4 9 23:31 28

10. L. Štiavnica 20 8 3 9 19:31 27

11. Krásno n/K 20 7 3 10 24:33 24

12. Čadca 19 6 5 8 32:32 23

13. Teplička n/V 20 6 5 9 28:34 23

14. N. Baňa 20 5 4 11 30:44 19

15. Fiľakovo 20 5 1 14 20:45 16

16. MFK Detva 20 2 1 17 19:65 7

IV. liga skupina Juh

Hriňová – Pliešovce 1:2 (0:1)

Góly: 47. Purdek – 44., 74. Vilhan

Domáci chceli odčiniť zlé výkony z posledných kôl, naopak, Pliešovce sa v minulom kole pomaly rozbehli. Čakal sa vyrovnaný zápas, čo dianie na ihrisku aj potvrdilo. V prvom dejstve mali Hriňovčania optickú prevahu, ale nevyužili ju. Do vedenia šli Pliešovce až v závere polčasu, vďaka úspešnému brejku Vilhana. Úvod druhého polčasu vyšiel domácim. Purdek vyrovnal po peknej strele zo štandardnej situácie popod padajúceho Gnidu. Spartak ale od tohto momentu nehral dobre. Ďalej ako po súperovu šestnástku sa nedokázal dostať a zákonite prišiel trest. V 74. minúte zvyšoval opäť Vilhan. Domáci si v závere nevytvoril žiadne šance, Pliešovce vyhrali pod Poľanou zaslúžene.

Ostatné výsledky: Rakytovce – Tornaľa 4:1, Vinica – Medzibrod 3:5, Revúca – Šalková 0:1, Jupie – Č. Balog 4:2, Poltár – Tisovec 4:1, V. Krtíš – S. Ďarmoty 1:2

1. Medzibrod 17 10 5 2 36:26 35

2. S. Ďarmoty 18 10 3 5 27:20 33

3. Šalková 17 10 1 6 43:24 31

4. Poltár 16 9 3 4 46:24 30

5. Č. Balog 17 7 5 5 31:25 26

6. Tisovec 16 7 4 5 40:27 25

7. Pliešovce 17 7 3 7 26:26 24

8. Hriňová 17 7 2 8 28:29 23

9. Jupie 16 7 1 8 31:31 22

10. Tornaľa 16 6 4 6 29:33 22

11. Rakytovce 17 6 2 9 28:27 20

12. Revúca 17 6 1 10 22:39 19

13. Vinica 18 4 3 11 24:45 15

14. V. Krtíš 17 3 1 13 15:50 10

V. liga skupina C

Št. Bane – Krupina 8:0 (4:0)

Góly: 14., 45., 62. Michalek (1 z 11 m), 20. Pastier, 41., 67. Svintek (1 z 11 m), 59. Lupták, 73. Pinka

Domáci boli od úvodu lepším tímom ako hostia z Krupiny. Paradoxne v 9. minúte mali obrovskú šancu hostia. Domáci brankár Kalíšek chyboval v rozohrávke a Krupina mohla ísť do vedenia, ale hráč hostí netrafil bránu. O chvíľu nato sa domáci ujali vedenia, zásluhou Michaleka. Od tohto momentu mal zápas jednoznačný priebeh, Št. Bane postupne zvyšovali skóre. Krupinčania môžu byť radi, že neodchádzali domov z dvojciferným výpraskom, pretože domáci nepremenili ešte niekoľko ďalších tutoviek.

Sása – Kováčová 1:3 (1:2)

Góly: 44. Chrienovský – 6. Bordun, 38. vlastný, 73. Turák

Úvod zápasu bol rozpačitý z oboch strán. Do vedenia šli hostia už v 6. minúte, presadil sa Bordun. Potom sa hra trocha vyrovnala, no na ukazovateli skóre svietilo už 0:2, Sása si strelila vlastenca. Sása potom nepremenila dve, tri čisté šance. Z kontaktného gólu sa radovala až minútu pred koncom prvého dejstva, štandardku využil Chrienovský. Po zmene strán sa hra prelieva z jednej strany na druhú. Kováčová definitívne rozhodla o plnom bodovom zisku v 73. minúte, skóroval Turák. Výsledok je pre domácich krutý, pretože boli favoritovi vyrovnaným súperom.

D. Niva – Bacúch 4:1 (3:0)

Góly: 22., 38. Lacko, 33. Baláž, 90. Hrčka – 67. Kurek

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Dedinské štadióny: V Očovej využívajú areál aj na folklór, pekné prostredie v Trnavej Hore

Prvý polčas bol plne v réžii Dobronivčanov. Už v 6. minúte mali vyloženú šancu, keď sa domáci hráč ocitol sám pred gólmanom Paliderom, no loptu napálil priamo do neho. Čo sa nepodarilo domácim v úvode, podarilo sa im v 22. minúte, do vedenia šli zásluhou Lacka. V 33. minúte bolo už 2:0, presadil sa Baláž. Dobrá Niva pridala ešte do prestávky aj tretí gól, opäť bol úspešným exekútorom Lacko. Trénera domácich teší, že zeleno-žltí konečne boli efektívni a premieňali vyložené šance. Po zmene strán mali viac z hry hostia. Hráči Bacúcha dostávali domácich pod tlak, čo vyústilo v 67. minúte do gólu Kureka. Potom mali hostia prevahu o jedného hráča v poli, keď predčasne pod sprchy putoval dvojgólový Lacko. Dobrá Niva hrala už iba na protiútoky, jeden z nich im vyšiel v samotnom závere, na konečných 4:1 upravil Hrčka.

Selce – Lieskovec 0:1 (0:0)

Gól: 77. Pepich

V zápase sa na tvrdom teréne hralo na piatoligové pomery slabé a nezáživné stretnutie. V prvom polčase sa šance, resp. skôr iba náznaky šancí striedali na oboch stranách, tie však namiesto kombinačných akcií boli skôr dielom nakopávaných lôpt za obranu v podaní oboch mužstiev. Druhé dejstvo sa nieslo v podobnom duchu, mierne oživenie prišlo až po prestriedaní v obidvoch zostavách, za hostí mal dobrú šancu Schillinger, jeho však skvele vychytal domáci brankár Faltáni, za Selce tesne vedľa pálil Mesík. Trinásť minút pred koncom hostia z remízového zápasu vyťažili maximum, keď sa po otvorených dverách na ľavej strane zostavy Seliec presadil kapitán hostí Pepich a krížnou strelou prestrelil aj zaskočeného Faltániho. V nadstavenom čase však mohli Selce predsa len vyrovnať, no po centrovanej lopte a hlavičke hrajúceho trénera Seliec Jozefa Strečka vytiahol bravúrny zákrok brankár hostí Dvoran a zabezpečil tak Lieskovcu zisk veľmi cenných troch bodov.

Ostatné výsledky: Lovča – Priechod 6:1, Jakub – Sásová 3:3, Hrochoť – L. Vieska 1:0

1. Lovča 18 11 3 4 52:28 36

2. Hrochoť 17 11 3 3 31:16 36

3. Kováčová 16 11 2 3 37:9 35

4. Jakub 18 9 5 4 39:34 32

5. Sásová 18 8 5 5 43:34 29

6. L. Vieska 18 6 6 6 33:24 24

7. Lieskovec 17 7 3 7 25:28 24

8. Bacúch 17 5 8 4 27:23 23

9. D. Niva 18 6 5 7 20:23 23

10. Št. Bane 17 6 3 8 37:28 21

11. Krupina 17 5 4 8 23:33 19

12. Selce 16 6 1 9 23:34 19

13. Sása 17 2 3 12 24:53 9

14. Priechod 16 1 1 14 13:60 4