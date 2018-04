Mesto predáva školu, deti nahradia seniori

Peniaze z predaja sa vrátia do lokality.

30. apr 2018 o 11:49

HRIŇOVÁ. Už dlhší čas opustená budova školy a neskôr materskej školy v hriňovskej časti Krivec zanedlho zmení majiteľa. Záujem o ňu prejavil miestny podnikateľ, ktorý ju chce prerobiť na zariadenie pre seniorov.

Mestskí poslanci minulý týždeň odobrili výsledok verejnej súťaže aj kúpno-predajnú zmluvu.

Mesto podmienilo jej predaj práve využitím budovy na takýto charakter, počíta s ním aj územný plán mesta. „Predpokladáme prednostné umiestňovanie našich žiadateľov z Hriňovej,“ hovorí primátor Stanislav Horník.

„Dnes seniori, ktorí nenájdu umiestnenie v našom regióne, odchádzajú do vzdialenejších zariadení tohto typu. Teraz budú môcť zostať aj v starobe vo svojom domácom prostredí, a to vo veľmi peknej prírode,“ dodáva.

K budove patrí aj orná pôda a záhrady veľké 3500 metrov štvorcových, čo vytvára ideálne prostredie pre oddych. Z niekdajšej školy tu tak môže vzniknúť zariadenie pre seniorov rodinného typu v tichom zelenom prostredí, ktoré v regióne chýba.

Dve triedy, dvaja učitelia

Kedy školu postavili, sa presne nevie. „K tomuto údaju sme sa, žiaľ, nedopátrali,“ hovorí primátor,“ ale odhadujem, že niekedy v päťdesiatych, možno začiatkom šesťdesiatych rokov.“

Bližší rok si nepamätajú ani ľudia bývajúci pri bývalej škole. „Ja mám 61 rokov a už som tu chodila do školy a predo mnou starší brat,“ hovorí tamojšia obyvateľka, meno povedať nechcela. „Takže v päťdesiatom piatom už stála,“ počíta roky.

Možno hneď po vojne v štyridsiatom šiestom, štyridsiatom siedmom, uvažuje nahlas, no sused jej oponuje. „To určite nie. Vtedy stavali dom naši, a to tu škola ešte nebola.“

V budove boli podľa „živej pamätníčky“ dve triedy s dvoma učiteľmi. „V jednej triede sa učili spolu prváci a druháci, v druhej tretiaci, štvrtáci a piataci,“ objasňuje. Potom deti chodili do školy na staré sídlisko.

Keď školu vystriedala materská škola, chodili do nej aj deti zo starého sídliska. Podľa tamojších obyvateľov by mala škôlka aj dnes naplnenú kapacitu, pretože na Krivci je stále veľa detí a stále sa rodia ďalšie. „Len ju nemá kto a za čo prevádzkovať, nie sú na to peniaze,“ zhodnú sa.

Domov dôchodcov vo svojom susedstve uvítajú, nechcú, aby budova schátrala. „Kedy presne škôlka zanikla, nevieme, ale ešte v deväťdesiatom šiestom tu určite bola. Asi niekedy koncom deväťdesiatych,“ uvažuje Hriňovčanka.

Po zániku škôlky si budovu prenajal umelecký kováč, neskôr slúžila ďalšej súkromnej firme, ktorá sa venovala zváračským a zámočníckym prácam. Aj vďaka následným prenájmom nestihli vandali budovu zdevastovať.

Personálne možnosti

Budovu mesto predáva za 74-tisíc eur, peniaze z predaja chce použiť práve do tejto lokality. „Na rekonštrukciu ciest v častiach Krivec, Blato a ak vyjde, aj Zánemecká,“ ozrejmuje primátor. „Chceme sa takto ľuďom odvďačiť, pretože v minulosti sa viacerí podieľali na výstavbe školy,“ pripomína historický aspekt.

Investor podľa primátora počíta v zariadení so 40-miestnou kapacitou. Budovu plánuje prestavať z vlastného kapitálu a prevádzkovať v nej charakter sociálnych služieb podporovaný z verejných zdrojov.

„Prínosom nebude len možnosť umiestnenia našich ľudí do tohto zariadenia, ale aj skutočnosť, že štyridsiati klienti budú potrebovať najmenej 20-členný personál, čo je zas veľká príležitosť pre našich ľudí,“ podotýka Horník.