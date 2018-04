Pri Badíne sa zrazil autobus s nákladiakom, neprežili dvaja ľudia

Na mieste zasahuje takmer 20 hasičov.

23. apr 2018 o 15:49 Veronika Orviská, Kveta Fajčíková

Správu priebežne aktualizujeme

BANSKÁ BYSTRICA. Takmer 20 hasičov zasahuje pri tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala na R1 v smere z Banskej Bystrice do Zvolena v katastri obce Badín.

Ako informovala Zuzana Farkasová z HaZZ, na ceste sa zrazili nákladné auto s autobusom s označením spoločnosti Turancar.

Podľa aktualizovanej informácie od hovorkyne zdravotníckych záchranárov Aleny Krčovej pri nehode utrpeli dve osoby zranenia nezlučiteľné so životom a lekár musel konštatovať smrť. "Nehoda si ďalej vyžiadala 12 zranených, z ktorých sa dve osoby zranili ťažko, ďalšie dve stredne ťažko a osem osôb utrpelo ľahšie poranenia," doplnila s tým, že na mieste zasahovalo päť posádok záchrannej zdravotnej služby a leteckí záchranári. "Štyri osoby boli prevezené do nemocnice v Banskej Bystrici, päť do nemocnice vo Zvolene a dve osoby skončili v nemocnici v Žiari nad Hronom. Jedna osoba bola ošetrená na mieste a nebol potrebný jej transport do zdravotníckeho zariadenia."

Na miesto nehody smeruje evakuačný autobus, vrtuľník aj tím krízovej intervencie. Polícia podľa Zelenej vlny vodičov upozorňuje, že úsek bude neprejazdný niekoľko hodín.

Krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová informovala, že podľa predbežných zistení narazil zo zatiaľ nezistených príčin diaľkový autobus do zadnej časti návesu poľského kamióna.

Ako potvrdil jeden zo zasahujúcich hasičov, štyri zranené osoby museli z autobusu vystrihovať. Najvážnejšie zranenia utrpeli v autobuse tí cestujúci, ktorí sedeli vpredu v pravom rade. Sú medzi nimi aj dve obete, ktoré sedeli na prednom sedadle.

Hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Ružena Maťašeje potvrdila, že do ich nemocnice priviezli štyroch pacientov, ktorí utrpeli vo väčšine prípadov polytraumu. "Dvoch z nich momentálne operujú," doplnila.