Do práce na bicykli: Zvolen chce prekonať vlaňajšie čísla

Májová akcia je rozšírená o viaceré inovácie.

24. apr 2018 o 11:32 TASR

ZVOLEN. Aj tento rok sa Zvolen zapája do májovej kampane Do práce na bicykli. Minulý rok sa výzvy zúčastnilo 31 tímov, ktoré mali dohromady 103 účastníkov. Spolu najazdili viac ako 13.652 km. Tento rok by chceli vlaňajšie čísla prekonať.

"Každý rok som potešená, keď vidím, koľko zamestnancov firiem využíva na dopravu do práce práve bicykel. Robia niečo pre svoje zdravie, ale aj zdravie nášho mesta a za to im ďakujem," uviedla k novému ročníku kampane primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.

Celoslovenská kampaň má tento rok motto Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce. Piaty ročník kampane, ktorej cieľom je podpora rozvoja udržateľnej mestskej mobility s dôrazom na cyklodopravu, vyhlásilo 1. marca ministerstvo dopravy. Prihlásiť sa dá na stránke www.dopracenabicykli.eu, tímy sa môžu zaregistrovať do samosprávy, v ktorej majú trvalé bydlisko, alebo do ktorej dochádzajú do zamestnania.

Po minuloročnom rekordnom ročníku, v ktorom sa do tejto celoslovenskej akcie zapojilo viac než 8500 obyvateľov zo 74 samospráv, pokračuje kampaň s ambíciou ešte viac rozšíriť počty súťažiacich, motivovať samosprávy k intenzívnejšiemu rozvoju cyklistickej infraštruktúry a zamestnávateľov k zlepšeniu podmienok pre pracovníkov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli.

Spolu so zamestnancami sa súťaže zúčastnia aj stovky firiem a organizácií (minulý rok takmer 1200). "Okrem zamestnancov je už druhý rok kampaň otvorená aj pre študentov stredných a vysokých škôl, a preto dúfame, že v máji sa rozbicykluje ešte väčšia časť Slovenska," povedal národný cyklokoordinátor Peter Klučka.

Aj v tomto roku bude kampaň rozšírená o viaceré inovácie, ktoré súťažiacim spríjemnia prácu so systémom a prinesú súťaži nový rozmer. Najzaujímavejšou z nich je nový spôsob zaznamenávania jázd v podobe mobilnej aplikácie, ktorou bude doplnený tradičný spôsob evidovania najazdených kilometrov v konte súťažiaceho. Vylepšený spôsob evidencie okrem praktickej stránky prinesie aj cenné informácie o presných trasách, ktorými sa obyvatelia registrovaných miest presúvajú za svojou prácou, a tým dopomôže k lepšiemu plánovaniu investícií samospráv do infraštruktúry.