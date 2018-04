Kosiť sa bude vo Zvolene menej

Zmenený režim kosenia nie je len o intenzite, ale aj o výške kosby či o kosbe v mozaikách.

24. apr 2018 o 9:34 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. V meste sa bude tento rok kosiť menej, dôvodom sú včely. Ich výskyt vo svete rapídne klesá, pretože prichádzajú o prirodzené prostredie.

Môže za to napríklad používanie pesticídov, stále väčšie plochy s rovnakými poľnohospodárskymi plodinami aj intenzívne kosenie, ktoré je pre hmyz devastačné. Nie všetok hmyz sa dokáže rýchlo kosačke vyhnúť a ten, čo to stihne, prichádza častým odstraňovaním kvetov o zdroj potravy.

Bez včiel neprežijeme

Kým u nás je včela vnímaná ako tá, vďaka ktorej máme med, vo svete sa skôr cení ich schopnosť opeľovať.

„Je najdôležitejším opeľovačom kultúrnych aj divo rastúcich rastlín. Bez nej by v Európe za krátku dobu vyhynulo pravdepodobne až 20-tisíc rastlinných druhov,“ vysvetľuje včelárka Petra Ježeková z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

„Poklesla by biodiverzita a narušil by sa ekosystém potravového reťazca. Tým by bola vážne ohrozená aj existencia človeka,“ pripomína.

Včelárka Eva Ježeková. (zdroj: Živica)

Včely opeľujú 86 percent rastlinných druhov na Zemi, v Európe je to približne 76 percent celej produkcie potravín. Väčšinu ovocia, zeleniny a orechov, vrátane paradajok, slnečnice, uhoriek, cibule, kapusty, mandlí či citrusových plodov, opeľujú včely. Závislé sú od nich výnosy kávy, sójových bôbov a bavlny.

„Keby včely neboli, zostalo by nám malé spektrum toho, čo môžeme jesť. Existujú analýzy, že v prípade ich vyhynutia by z dnešnej populácie prežilo zhruba len 30 percent ľudí,“ dodáva Ježeková.

Možno paradoxne, ale v súčasnosti práve mestské prostredie vyhovuje včelám podľa nej viac ako to, ktoré je za jeho hranicou.